El aluminio superó los US$ 3,000 por tonelada por primera vez en más de tres años, impulsado por un panorama de oferta cada vez más ajustado y apuestas de demanda de largo plazo. Con esto, se suma a otros metales básicos que han marcado niveles récord recientemente.

Un tope a la capacidad de fundición en China y las restricciones a la producción europea debido al encarecimiento de la electricidad han ido reduciendo los inventarios globales, mientras que las perspectivas de demanda de los sectores de la construcción y de las energías renovables se mantienen sólidas. Los futuros subieron 17% el año pasado, el mayor avance desde 2021.

El cobre también reanudó las ganancias el viernes tras cerrar el mayor aumento anual desde 2009 en un contexto de oferta ajustada. El níquel dio un salto después de que PT Vale Indonesia detuviera operaciones de extracción tras un retraso en la aprobación de su plan de trabajo por parte de las autoridades.

El aluminio supera los US$ 3,000 la tonelada | Sube por posibles restricciones al suministro

La empresa dijo que la aprobación se espera pronto y que el retraso difícilmente afecte la sostenibilidad operativa general. Las demoras no son inusuales en el país del sudeste asiático, pero los operadores están poniendo el foco en la oferta luego de que Indonesia señalara que planea recortar la producción este año.

El cobre alcanzó una serie de máximos históricos hacia el fin de año, convirtiéndose en el mejor desempeño entre los seis metales industriales de la Bolsa de Metales de Londres. Minas desde Indonesia hasta Chile y la República Democrática del Congo sufrieron accidentes en 2025, mientras que las preocupaciones arancelarias llevaron a los operadores a acelerar envíos hacia Estados Unidos.

El cobre registra su mejor año desde 2009 | El metal clave en la transición energética ha subido ante las preocupaciones por el suministro.

El principal sindicato en una mina operada por Capstone Copper Corp. en el norte de Chile inició una huelga el viernes, mientras sus miembros presionan por una mayor participación en las ganancias derivadas de los precios récord.

El metal rojo cerró con una suba de 0.4% a US$ 12,469.50 por tonelada en la LME. El aluminio avanzó 0.7% hasta US$ 3,015.50, su tercera ganancia consecutiva. El níquel subió 1% después de cerrar en diciembre su mayor aumento mensual desde abril de 2024.