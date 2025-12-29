An attendant holds a one kilogram silver bar.
El oro y la plata se desplomaron luego de que los operadores tomaran ganancias tras un potente repunte de fin de año que llevó a ambos metales a máximos históricos, con una liquidez reducida que exacerbó los movimientos de precios.

