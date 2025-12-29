El oro spot cayó hasta 5%, lo que marcó su mayor baja intradía desde el 21 de octubre y la segunda vez este año que el metal precioso registra una caída de esa magnitud en una sola jornada.

La plata se hundió 11% en su mayor descenso intradía desde septiembre de 2020. Ambos metales registraron un fuerte retroceso desde nuevos máximos históricos, lo que activó señales de que su avance hacia récords había ido demasiado rápido, demasiado pronto.

“No lean demasiado en movimientos masivos”, dijo Michael Haigh, jefe de investigación de FIC y materias primas de Societe Generale, y agregó que el final de cada año tiende a ser “tan ilíquido”.

La caída del lunes se debió en gran medida a la toma de ganancias tras un sólido repunte estacional tanto del oro como de la plata, según Haigh. Los metales preciosos históricamente registran un repunte extremadamente fuerte de fin de año hacia el Año Nuevo. El oro ha arrojado ganancias de alrededor de 4% en ese período durante los últimos 10 años, mientras que la plata suele avanzar casi 7%, señaló.

Los indicadores técnicos del lingote respaldaron la venta, con el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días —una medida del impulso de compra y venta— en territorio de sobrecompra durante las últimas dos semanas. Eso indicó que el repunte del oro estaba listo para un retroceso.

La situación es similar en la plata, aunque más dramática: el metal blanco ganó más de 25% desde mediados de diciembre, con su RSI manteniéndose muy por encima de 70. Una lectura superior a 70 indica que demasiados inversionistas lo compraron en un corto período.

El iShares Silver Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado físicamente por plata del mundo, cayó hasta 10% en su mayor descenso desde 2020.

La brusca reversión de la plata del lunes se produjo horas después de haber superado los US$ 84 por onza, impulsada por una fuerte demanda de inversión china que llevó el metal al alza. Las primas de la plata al contado en Shanghái subieron por encima de US$ 8 por onza frente a los precios de Londres, el mayor diferencial registrado.

“El ambiente especulativo es muy fuerte”, dijo Wang Yanqing , analista de China Futures Ltd. “Hay exageración en torno a la estrechez de la oferta al contado, y ahora es un poco extremo”.

Algunas bolsas se están moviendo para contener el riesgo. Los márgenes para algunos contratos de futuros de plata en Comex se incrementarán a partir del lunes, según un comunicado de CME Group Inc., una medida que, según Wang, ayudaría a reducir la especulación.

Cuando una bolsa eleva los requisitos de margen, los operadores deben aportar más efectivo para mantener abiertas sus posiciones. Algunos especuladores no cuentan con el dinero adicional, por lo que se ven obligados a reducir o cerrar sus operaciones.

El oro caía un 4.65% a US$ 4,322.21 por onza a las 12:55 p.m. en Nueva York. Las acciones vinculadas al oro también se desplomaron, con Newmont Corp., Barrick Mining Corp. y Agnico Eagle Mines Ltd. cayendo más de 6%.

La plata spot bajaba un 9.56% hasta US$ 71.69 por onza tras haber alcanzado anteriormente un nuevo récord de US$ 84.01 por onza. El platino se hundió más de 14%, mientras que el paladio cayó casi 17% tras registrar previamente su mayor descenso intradía desde 2020.