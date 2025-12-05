Brine pools at a lithium mine in Calama, Antofagasta region, Chile.
y Rio Tinto Group avanzan según lo previsto con su empresa conjunta de, a pesar de que la minera con sede en Londres señaló que estaba ralentizando su incursión en el metal para baterías, dijo el presidente de Codelco.

El director ejecutivo de Rio Tinto, Simon Trott, y el jefe de litio de la minera, Jerome Pecresse, se reunieron el miércoles en Londres con Máximo Pacheco de Codelco para abordar el proyecto de litio Maricunga, que está en una etapa inicial, así como la iniciativa conjunta de exploración de cobre en Chile, dijo Pacheco.

Ambas compañías están alineadas respecto a la hoja de ruta para esos proyectos, afirmó Pacheco por teléfono, y añadió que la reunión de aproximadamente dos horas incluyó un análisis de la técnica de extracción de litio que se utilizará.

Los comentarios del presidente de Codelco podrían aliviar las preocupaciones en Chile después de que Rio paralizara un proyecto de litio en Serbia y Trott dijera en un evento el jueves que adoptaría “un enfoque por fases” hacia un metal que ha visto un exceso de oferta que presiona los precios.

Trott reemplazó anteriormente en agosto a Jakob Stausholm con el mandato de dar mayor énfasis a las operaciones mineras y una aproximación más disciplinada al gasto.

Stausholm había defendido el litio, supervisando una adquisición importante y firmando alianzas tanto con Codelco como con otra minera estatal chilena, Enami, para potencialmente desarrollar nuevas operaciones en Chile.

En mayo, Rio acordó invertir hasta US$ 900 millones en Maricunga, aunque esa inversión está sujeta a diversas aprobaciones y a una decisión final de inversión.

Trott dijo a inversionistas en Londres el jueves que el litio se convertiría en un negocio significativo para Rio, mostrando diapositivas que mencionaban los proyectos chilenos como “opciones”.

Rio Tinto no comentó de inmediato sobre la reunión con Codelco.

