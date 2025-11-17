Simpatizantes de la candidata a la Presidencia de Chile por el partido Unidad por Chile, Jeannette Jara, sostienen banderas, en Santiago (Chile). EFE/ Elvis Gonzalez
Agencia Bloomberg
La segunda vuelta presidencial de Chile, prevista para el próximo mes, ya se perfila como un choque de extremos. De un lado está Jeannette Jara, la izquierdista que se unió al Partido Comunista a los 14 años; del otro, José Antonio Kast, el ultraconservador católico provida que promete una línea dura contra los inmigrantes.

