Placas de ánodo de cobre listas para su envío en la planta de procesamiento de Codelco El Teniente en Machalí, Chile. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
Agencia Bloomberg
La chilena estatal de cobre Codelco busca un fuerte aumento en las primas anuales por el suministro de metal refinado a sus clientes en China, lo que refleja la preocupación de que el flujo de envíos hacia Estados Unidos pueda generar pronto una escasez en el resto del mundo.

