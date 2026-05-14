Fotografía del presidente de China, Xi Jinping, y el de EE.UU., Donald Trump, durante su cumbre bilateral este jueves, en Pekín (China). EFE/EPA/ Maxim Shemetov
Fotografía del presidente de China, Xi Jinping, y el de EE.UU., Donald Trump, durante su cumbre bilateral este jueves, en Pekín (China). EFE/EPA/ Maxim Shemetov
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en una investigación exclusiva a partir de un informe de inteligencia.

El informe, al que tuvieron acceso funcionarios estadounidenses citados por el diario, advirtió de que

En el plano económico,, al mismo tiempo que refuerza su presencia comercial en países del Golfo, presentándose como un actor estabilizador alternativo a Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: Senado de Estados Unidos confirma a Kevin Warsh como presidente de la Fed

El documento también indica que China está obteniendo beneficios diplomáticos al proyectarse como potencia responsable mientras Estados Unidos permanece centrado en el conflicto iraní, lo que, según el medio, estaría erosionando la percepción de liderazgo global estadounidense.

Finalmente, , lo que reforzaría las capacidades de Pekín en escenarios de competencia futura, de acuerdo con el diario capitalino.

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos desvió 67 buques e inmovilizado a 4 navíos en un mes de bloqueo naval a Irán

Esto se da en un contexto marcado por la visita de Estado del presidente, Donald Trump, a Pekín.

Por otro lado, aseguró que no creía que necesite ayuda porque, según él, Estados Unidos ganará “de una forma y otra, pacíficamente o de cualquier manera”.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía del 7 de abril de 2026 de un edificio destruido tras un bombardeo, en la Universidad de Sharif, en Teherán (Irán). EFE/EPA/ Abedin Taherkenareh
Fotografía del 7 de abril de 2026 de un edificio destruido tras un bombardeo, en la Universidad de Sharif, en Teherán (Irán). EFE/EPA/ Abedin Taherkenareh

TE PUEDE INTERESAR

Estados Unidos desvió 67 buques e inmovilizado a 4 navíos en un mes de bloqueo naval a Irán
Donald Trump publica imagen de Venezuela como el estado 51 de EE. UU.
UE impulsa un proyecto para adaptar la cuenca del Canal de Panamá a la crisis climática

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.