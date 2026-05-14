China está “aprovechando” la guerra en Irán para fortalecer su posición estratégica frente a Estados Unidos en los ámbitos militar, económico y diplomático, según conluyó el diario The Washington Post en una investigación exclusiva a partir de un informe de inteligencia.

El informe, al que tuvieron acceso funcionarios estadounidenses citados por el diario, advirtió de que el conflicto en Medio Oriente está consumiendo recursos militares estadounidenses, especialmente municiones y capacidades operativas, que podrían ser necesarias en un eventual escenario de confrontación con China en el Indo-Pacífico.

En el plano económico, la inteligencia señala que Pekín ha logrado ampliar su influencia en mercados energéticos afectados por la crisis del estrecho de Ormuz, al mismo tiempo que refuerza su presencia comercial en países del Golfo, presentándose como un actor estabilizador alternativo a Estados Unidos.

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El documento también indica que China está obteniendo beneficios diplomáticos al proyectarse como potencia responsable mientras Estados Unidos permanece centrado en el conflicto iraní, lo que, según el medio, estaría erosionando la percepción de liderazgo global estadounidense.

Finalmente, el reporte apunta a que empresas vinculadas al ecosistema tecnológico chino estarían utilizando herramientas de inteligencia artificial y datos abiertos para analizar operaciones militares estadounidenses, lo que reforzaría las capacidades de Pekín en escenarios de competencia futura, de acuerdo con el diario capitalino.

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Esto se da en un contexto marcado por la visita de Estado del presidente, Donald Trump, a Pekín.

Por otro lado, Trump ha rechazado la idea de que esté bajo presión o necesite la ayuda de Pekín para poner fin a la guerra y antes de partir hacia China aseguró que no creía que necesite ayuda porque, según él, Estados Unidos ganará “de una forma y otra, pacíficamente o de cualquier manera”.

Elaborado con información de EFE.