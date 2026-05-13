Fotografía de archivo de embarcaciones que navegan en el océano. EFE/Abir Sultan
Fotografía de archivo de embarcaciones que navegan en el océano. EFE/Abir Sultan
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Redacción Gestión
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, según el Comando Central estadounidense.

En un mensaje en su cuenta en la red social X, junto a un video de las operaciones de intercepción, el mando militar recordó que “hace 4 semanas” Estados Unidos comenzó a implementar el bloqueo contra los buques que entran y salen de los puertos de Irán, medida aún vigente en medio de la tregua indefinida entre ambos países.

, tras establecer comunicación por radio y efectuar disparos de advertencia con armas ligeras”.

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Según la entidad, esto demostraría que

Para aplicar el bloqueo,

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Como represalia a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, Irán cortó el paso por el estrecho de Ormuz, estratégica vía de combustible y mercancías por donde pasaba el 20 % del crudo mundial y cuya interrupción ha roto las cadenas de suministros y disparado los precios de los hidrocarburos.

En respuesta a las acciones de Irán, Estados Unidos impuso desde el 13 de abril un bloqueo naval a la costas de la republica islámica como medida de presión que ha mantenido en medio de la actual tregua entre Washington y Teherán, cuyo diálogo para la paz se encuentra estancado sin visos claros de un acuerdo final.

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El presidente estadounidense,

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo de embarcaciones que navegan en el océano. EFE/Ali Haider
Fotografía de archivo de embarcaciones que navegan en el océano. EFE/Ali Haider

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