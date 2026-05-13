La Armada de Estados Unidos ha desviado 67 navíos comerciales e inmovilizado otros 4 en el mes que dura el bloqueo naval sobre las costas y puertos de Irán, según el Comando Central estadounidense.

En un mensaje en su cuenta en la red social X, junto a un video de las operaciones de intercepción, el mando militar recordó que “hace 4 semanas” Estados Unidos comenzó a implementar el bloqueo contra los buques que entran y salen de los puertos de Irán, medida aún vigente en medio de la tregua indefinida entre ambos países.

El Comando Central también indicó que, a principios de esta semana, sus fuerzas “lograron que dos buques comerciales dieran media vuelta para acatar el bloqueo, tras establecer comunicación por radio y efectuar disparos de advertencia con armas ligeras”.

Four weeks ago, CENTCOM began implementing the blockade against ships entering and exiting Iran’s ports. As of today, American forces have redirected 67 commercial vessels, allowed 15 supporting humanitarian aid to pass, and disabled 4 to ensure compliance.



Earlier this week,… pic.twitter.com/Vfkucl0Mci — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 13, 2026

Según la entidad, esto demostraría que “la aplicación de las medidas (de presión sobre Irán) por parte de Estados Unidos se mantiene plenamente vigente”, concluyendo con esto el mensaje publicado.

Para aplicar el bloqueo, Washington ha movilizado a más de 15 mil tropas, unas 200 aeronaves y 20 navíos militares, según cifras oficiales.

Como represalia a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, Irán cortó el paso por el estrecho de Ormuz, estratégica vía de combustible y mercancías por donde pasaba el 20 % del crudo mundial y cuya interrupción ha roto las cadenas de suministros y disparado los precios de los hidrocarburos.

En respuesta a las acciones de Irán, Estados Unidos impuso desde el 13 de abril un bloqueo naval a la costas de la republica islámica como medida de presión que ha mantenido en medio de la actual tregua entre Washington y Teherán, cuyo diálogo para la paz se encuentra estancado sin visos claros de un acuerdo final.

El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió dejar a este cerco en pie aún cuando ordenó suspender el pasado 5 de mayo la operación militar puesta en marcha el día antes para facilitar el paso de tanqueros atrapados en el golfo Pérsico.

Elaborado con información de EFE.