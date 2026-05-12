La Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) lanzaron este martes un proyecto para adaptar la cuenca del Canal de Panamá a la crisis climática con soluciones basadas en la naturaleza implementadas dentro de las comunidades.

“Hemos empezado con Euroclima un proyecto que son soluciones basadas en la naturaleza. En la Cuenca del Canal viven muchas comunidades, no es solamente una selva vacía. Hay mucha gente que vive ahí que tiene que sostenerse y tener actividades”, dijo a EFE la embajadora de la UE, Izabela Matusz.

El proyecto ‘Adapta Cuenca’ se desarrollará durante 24 meses en una comunidad dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá bajo un presupuesto de 550,000 euros (US$ 650,000 aproximadamente) financiado por el programa Euroclima.

La Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá es una extensión de 343,521 hectáreas, de alta diversidad biológica, con 460 lugares poblados y 274,277 habitantes, de acuerdo con el censo del 2023. Es clave para la conservación de la vía y abastece de agua a más de la mitad del país con sus lagos.

La AECID es la encargada de ejecutar este proyecto, cuyo objetivo es que las comunidades de la cuenca canalera se adapten y reduzcan su vulnerabilidad frente a la crisis climática mediante soluciones sostenibles, al tiempo que avanzan hacia una transición energética verde.

Se va a “trabajar con el ecosistema para abordar lo relacionado con adaptación al cambio climático, pérdida de biodiversidad, protección y restauración del ecosistema (...) se trata de proponer herramientas de gestión y soluciones que sirvan para ser escaladas en otros lugares”, explicó la coordinadora General de la Cooperación Española en Panamá, Itziar González.

Una de esas soluciones basadas en la naturaleza es el control sobre la ganadería al limitar un espacio específico con suficiente agua para que el pasto pueda regenerarse con rapidez, evitando así la deforestación severa a esa zona sensible a la crisis climática, como explicó Gónzalez.

Ello se implementará de la mano de un plan que mejore la gobernanza local y educación de cara a la resiliencia climática; proyectos pilotos dedicados a crear huertos familiares y escolares, economías de patio, así como capacitaciones para instalar paneles solares en hogares y centros comunitarios, entre otras.

Todo ello “en el marco de que también hay que mejorar sus condiciones económicas. Estas actividades van a estar ligadas con café y ganadería”, señaló el gerente de la dirección de sostenibilidad socioambiental del Canal de Panamá, Raúl Martínez.

Además de la UE, AECID y el Canal de Panamá también están involucrados en el proyecto la Agencia Francesa de Cooperación Técnica, el Gobierno de Panamá, la Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable, la Oficina de Electrificación Rural y autoridades locales.