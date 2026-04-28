Las tarifas de las rutas marítimas más transitadas del Canal de Panamá han alcanzado un máximo histórico, conforme los compradores asiáticos, desesperados por conseguir petróleo y gas, se disputan las rutas marítimas mundiales afectadas por la guerra en Irán.

Las subastas diarias de cupos de tránsito en la vía marítima han atraído cinco veces más ofertas en comparación con los niveles previos al conflicto, con precios promedio de US$ 837,500 para las esclusas Panamax más utilizadas en el canal, según datos recopilados por Argus Media.

La guerra en Irán ha provocado una de las mayores crisis de suministro energético de la historia, diezmando la producción en todo el Golfo y estrangulando el suministro a las refinerías de Asia. El cierre del estrecho de Ormuz ha desestabilizado los mercados mundiales del transporte marítimo y la energía, lo que ha dado lugar a un aumento de los desvíos de carga y al incremento de los costos de flete.

Ross Griffith , jefe de precios de flete para América en Argus, dijo: “Alrededor del 70% de los buques que transitan por el Canal de Panamá utilizan las esclusas Panamax originales, cuyos precios de subasta se han multiplicado casi por diez desde que comenzó la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz”.

“Se trata de un aumento muy significativo que refleja cómo los compradores asiáticos se apresuran a abastecerse de petróleo, combustible y carga a granel seca, como el carbón, principalmente desde la costa del Golfo de EE.UU.”.

El aumento de los envíos de petróleo y combustible estadounidenses a través del canal, que constituye la ruta más corta entre la costa del Golfo y Asia, ha provocado que los tiempos de espera para los petroleros que quieren transitar por la vía marítima panameña hayan aumentado hasta los 4.25 días, el máximo en seis semanas, según el grupo de investigación de datos Kpler.

Esto ha llevado a algunas compañías a pagar enormes sumas de dinero para evitar las largas colas que se forman a la entrada del canal, con subastas individuales por las esclusas más grandes que alcanzaron los US$ 4 millones en abril, según Argus.

Los grandes armadores que utilizan con frecuencia el Canal de Panamá, como los grandes buques portacontenedores y las compañías de gas licuado de petróleo, suelen reservar con antelación franjas horarias a tarifas fijas, generalmente muy por debajo de los precios medios de subasta, en lugar de competir por ellas en las subastas diarias. Sin embargo, hasta un 30% del tráfico total del canal puede competir en las subastas diarias en lugar de reservar franjas horarias con antelación.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) declaró al Financial Times (FT) que los recientes resultados de las subastas reflejaban cambios en el mercado y no eran consecuencia de un aumento de las tarifas. "El Canal de Panamá opera actualmente de manera altamente confiable y predecible, incluso en medio de la volatilidad del comercio mundial y las tensiones geopolíticas“, expresó.

Los expertos señalaron que la abundante oferta estadounidense estaba impulsando el aumento del tráfico.

“Con esta interrupción concreta en el estrecho, simplemente no hay suficiente oferta en el mercado”, dijo Kenneth Medlock, director general del Centro de Estudios de Energía de la Universidad Rice en Houston.

Aunque EE.UU. cuenta con un buen suministro de petróleo y productos petrolíferos refinados, “eso sólo significa que el mercado asiático hará subir los precios”, añadió.

La competencia por los cargamentos estadounidenses ha aumentado considerablemente desde antes de la guerra, señaló Qasim Afghan , analista de la plataforma de análisis de mercado Spark Commodities, que realiza un seguimiento de las oportunidades de arbitraje derivadas del desplazamiento de buques cisterna de gas natural licuado desde EE.UU. hacia Europa y Asia.

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“Ésta es una señal clara de desvíos de cargamentos”, dijo, refiriéndose a la competencia entre Europa y Asia por el crudo y los productos refinados.

“Aunque la mayoría de los buques estadounidenses han ido a Asia pasando por el Cabo de Buena Esperanza, es mucho más rentable pasar por el Canal de Panamá”, señaló Afghan.

Desde el inicio de la guerra a finales de febrero, 29 buques petroleros que transportaban diésel, GNL y combustible para aviones se han desviado de sus rutas, y la mayoría se ha dirigido a Asia, según Kpler.

Andres Rojas, analista de GNL de S&P Global, dijo: “En este momento estamos viendo un repunte en el suministro de la cuenca atlántica que se está redirigiendo a los mercados asiáticos, a medida que los precios en la cuenca del Pacífico se fortalecen en relación con Europa”.

Escrito por Stephanie Findlay, Jamie Smyth y Oliver Roeder