En el caso de la educación técnica, la inversión proyectada asciende hasta S/ 18 millones en el Perú y contempla aperturas en Chimbote, Pucallpa y Huacho, seguidas de Cajamarca, Sullana y Tacna, con desembolsos estimados de entre S/ 2.5 millones y S/ 3 millones por local.

Víctor Hugo Montalvo, fundador de la cadena, adelantó a Gestión que la sede en Chimbote abriría antes del proceso electoral en abril; Pucallpa y Huacho, a mitad de año; y el resto, en el segundo semestre.

La decisión, dice el empresario, responde a una apuesta por las regiones, donde la empresa identifica una menor oferta de educación técnica accesible y una mayor demanda por programas orientados a una rápida inserción laboral.

La institución mantiene un promedio anual de 9,000 alumnos y apunta a superar los 11,000 estudiantes en 2026.

¿Quiénes optan más por formación técnica en belleza?

Desde Montalvo afirman que existe una alta demanda de profesionales técnicos en belleza tanto en Perú como en mercados internacionales, debido a la escasez de mano de obra calificada. En ese sentido, su oferta educativa incluye programas de peluquería, barbería, estilismo y colorimetría, orientados a una rápida inserción laboral.

Asimismo, han identificado un crecimiento sostenido de la participación masculina en los programas de formación en belleza. Mientras hace algunos años los hombres representaban entre 2% y 3% del alumnado, hoy alcanzan cerca del 15%, con una tendencia que se aproxima a estándares internacionales de alrededor del 20%.

“Hoy hay una participación importante de jóvenes varones que empiezan a estudiar, incluso desde los 14 o 15 años”, señaló Víctor Hugo Montalvo.

Víctor Hugo Montalvo, CEO del grupo. (Foto: Montalvo)

La pensión mensual en Lima se sitúa en torno a S/ 400, mientras que en provincias y periferias asciende a cerca de US$ 100, en línea con una política de accesibilidad. Como complemento, la empresa implementó la plataforma digital Montalvo Edu para ampliar su alcance en zonas vulnerables.

Al día de hoy, cerca del 20% de los profesionales que trabajan con la red se han formado en la institución, mientras que el 80% restante corresponde a especialistas con trayectoria previa, cuyos honorarios y comisiones pueden representar entre 30% y 50% del valor del servicio.

Aún así, y de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación (Minedu) citadas por la empresa, la proporción de peruanos que estudian este tipo de carreras técnicas pasó de 35% en 2024 a 33.5% en 2025.

La operación de Montalvo Institute en Colombia creció 45% en facturación y prevé nuevas aperturas en Cali y Barranquilla. (Foto: Montalvo Colombia)

Colombia: mercado clave quie impulsa los resultados

Durante 2025, la empresa logró mantener su nivel de facturación frente al año previo y compensó el desempeño local con un fuerte crecimiento en Colombia.

“En Perú está suspendido (el trámite para abrir y formalizar nuevos centros educativos) para quienes buscan inaugurar nuevos colegios o centros técnicos”, reclamó Montalvo.

Otra situación se da en Colombia. El ejecutivo refirió que desde el día uno (las autoridades correspondientes) s apertura, en el mes seis están haciendo todas las evaluaciones y en el octavo mes se tiene las certificaciones.

Así, la operación de Montalvo Institute en el país vecino registró un crecimiento de 45% en facturación frente a su primer año.

Grupo Montalvo lleva dos años operando en ese mercado y prevé abrir nuevas sedes en ciudades como Cali y Barranquilla en los próximos seis meses y la inversión por sede se sitúa en niveles similares a los de Perú.

Montalvo avanza en su ingreso a Chile y Panamá

Además de Perú y Colombia, el Grupo Montalvo evalúa su ingreso a Chile y Panamá este 2026 o 2027, mercados en los que aún no ha definido montos de inversión. La compañía se encuentra en una etapa preliminar de análisis y planificación, y reconoce que uno de los principales factores pendientes es el acceso a capital para concretar su entrada a estos países.

La mayor especialización en belleza impulsa tarifas más altas en el mercado, con comisiones de hasta 50% para profesionales con experiencia. (Foto: Montalvo Colombia)

La estrategia contempla replicar el modelo utilizado en Colombia, que incluye la incorporación de socios locales en cada mercado, tanto para el aporte financiero como para facilitar el entendimiento del entorno político, normativo y legal.

En el caso colombiano, el grupo ingresó al mercado junto a Raúl Maraví, socio de origen peruano-colombiano, esquema que la empresa busca repetir en futuras expansiones.