Montalvo Institute evalúa nuevas sedes a nivel nacional. (Foto: Montalvo)
Dax Canchari Reyes
El Grupo Montalvo proyecta abrir nuevas sedes de Montalvo Institute en regiones durante el 2026, en línea con su plan de crecimiento en educación técnica de corta duración y ampliación de cobertura territorial. Sin embargo, esto no son los únicos planes de la cadena ya que con su negocio natural, el de salones de belleza mira nuevas plazas para seguir expandiéndose.

