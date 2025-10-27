En diálogo con Gestión, Paolo Guerrero, futbolista profesional y ahora socio de Mr. Jacobs, comentó que siempre tuvo interés por la industria de barberías. (Foto: Mr. Jacobs)
En diálogo con Gestión, Paolo Guerrero, futbolista profesional y ahora socio de Mr. Jacobs, comentó que siempre tuvo interés por la industria de barberías. (Foto: Mr. Jacobs)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

Mr. Jacobs inició operaciones en 2017, posicionándose como la primera barbería de concepto premium en la capital. Su primer local abrió en el hotel BTH de San Borja con una propuesta dirigida inicialmente a los “barbudos”, pero que pronto amplió su alcance hacia distintos perfiles de clientes . A la fecha, ya cuenta con dos locales operativos, en San Borja y La Molina. Recientemente, la firma ha concretado una sociedad con Paolo Guerrero, máximo goleador histórico de la selección peruana, quien hace su debut en el ámbito empresarial a través de esta alianza estratégica.

TE PUEDE INTERESAR

Cinco hoteles premium más en Perú: Aranwa alista expansión para los próximos cuatro años
City Express by Marriott prepara su expansión Perú y a otros países de Latinoamérica
Casa Andina y más allá del hospedaje: las inversiones y alianzas que “cocina”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.