La marca City Express de Marriott International se estrenará en Argentina, Bolivia, Nicaragua y Perú, con la apertura prevista de ocho nuevos establecimientos en los próximos tres años, según anunció su matriz en un comunicado oficial. La expansión en estos mercados reforzará su presencia en el segmento medio asequible.

Desde que Marriott adquirió la marca City Express en 2023, la firma ha experimentado un fuerte rendimiento y expansión en la región. La próxima entrada en Argentina, Bolivia, Nicaragua y Perú complementará la cartera actual de la marca en México, Chile, Colombia y Costa Rica.

Asimismo, tiene planes para introducir el mismo concepto en Brasil y ampliar la marca a EE.UU. y Canadá. En 2024, Marriott firmó 12 hoteles City Express, añadiendo 1.236 habitaciones a sus 153 hoteles y 17.777 habitaciones en la región del Caribe y Latinoamérica.

Laurent de Kousemaeker, Director de Desarrollo de Marriott International en el Caribe y América Latina, señaló que la expansión de la marca refleja la creciente demanda de opciones de alojamiento asequibles y de alta calidad en esta región.

En Perú, se esperan dos hoteles: City Express Plus by Marriott y City Express Suites by Marriott, ambos ubicados en Casma y cuya apertura está prevista para 2027. El primero contará con 120 habitaciones, mientras que el segundo ofrecerá 80 habitaciones.

Paralelamente, se ejecutarán aperturas en Iguazú y Neuquén (Argentina), para 2025 y 2027 respectivamente, además de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) cuya apertura está prevista para principios de 2027. También se tiene previsto aperturas en Nicaragua, puntualmente en ciudades como Managua, Estelí y La Recolección

La presencia de Marriott en Perú

El holding hotelero cuenta con 11 hoteles en Perú y cerca de 2,300 cuartos en distintos segmentos en Lima, Paracas y Cusco.

La apertura confirmada más próxima es Residence Inn by Marriott a Lima, en 2025, que a su vez representaría el ingreso de una nueva marca al portafolio en el segmento upscale (hoteles de dimensiones más pequeñas y oferta de alimentos y bebidas más acotada).

En 2024, si bien la compañía todavía no dio a conocer las ubicaciones exactas de los cuatro proyectos de Marriott International en Perú, adelantó a este medio que dos estarán en Lima y uno en Tarapoto.

La cadena en Perú cerró el 2023 sin variaciones respecto al 2022; sin embargo, apuntaban a crecer entre 10% y 20% en 2024.

“Consideramos a Perú como un imán de demanda y de los más fuertes en Latinoamérica. Es un país marca”, señaló Federico Greppi, director Financiero, Operaciones de Franquicias y Relaciones con Propietarios de Marriott International en el Caribe y Latinoamérica.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.