“Belove se ha posicionado muy bien dentro del segmento que buscamos: C+, C y D. Aunque no fue parte de la estrategia original, también ha ganado presencia en el público juvenil”, detalló Juan Carlos Gonzalez Del Valle, gerente Comercial de Belove y Montalvo For Men. El ticket promedio en dicho salón oscila entre los S/ 90 y S/ 120, hasta un 35% por debajo que en Montalvo Spa.

El formato promedio de Belove es de 60 metros cuadrados, por lo que los servicios que se ofrecen se limitan a color de cabello, corte, ondulación y mechas. Gonzalez Del Valle destacó que los locales con mejores resultados son los ubicados en La Molina, Los Olivos y San Martín de Porres.

En el 2023, la estrategia de la marca fue posicionarse con las sedes que cuentan en la zona norte de la capital, Magdalena del Mar y Jesús María. “Para el próximo año tenemos la visión de crecer hacia el sur (de Lima) y provincias”, adelantó Gonzalez Del Valle. La proyección es sumar 10 locales más en ciudades estratégicas como Trujillo, Piura, Sullana, Cusco, Chimbote y también Lima. Así, Belove duplicaría el número de sedes en el país el próximo año.

El ejecutivo explicó que se apunta a que la expansión sea a través de franquicias. “Es un formato mucho más pequeño, que requiere una inversión menor, pero que ofrece servicios de la misma calidad”, precisó. El valor de la franquicia Belove es de US$ 25,000.

Expansión de Montalvo For Men

Montalvo For Men cuenta con 30 locales de uso mixto junto con Montalvo Spa y 16 independientes. “Las barberías están en crecimiento desde hace cinco años aproximadamente”, afirmó Gonzalez.

La franquicia, también valorizada en US$ 25,000, ya cuenta con presencia en Bogotá y ha fijado su llegada a Honduras y Ecuador en el 2024. “Estamos viendo otros mercados porque ya es una marca consolidada”, sostuvo. A dichos países llegarán junto con Montalvo Spa y “probablemente” con el instituto del grupo.

En tanto, en Perú proyectan 10 nuevas sedes. Algunas ubicaciones que ya tienen establecidas son Surco, La Molina y San Borja. Si bien Montalvo For Men ya está en provincias, buscan entrar a Huaraz, Chimbote, Huancayo, Chiclayo, entre otras.

Montalvo For Men.

SOBRE EL AUTOR Dagiana Peves Licenciada en periodismo y comunicación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con mención en periodismo televisivo. Actualmente redacto en la sección de Negocios del diario Gestión y conduzco Gestión En Vivo.