La primera de ellas es una nueva cadena de salones de belleza con proyección internacional, que se iniciará con locales en España. Se va a diferenciar de las otras cadenas de Montalvo Group por brindar servicios más digitalizados y por especializarse en tratamientos para la piel y depilaciones láser. “Estoy armando un proyecto con un socio español para abrir locales en España, México, Panamá, Colombia y Perú. Es una nueva cadena de centros estéticos bajo el paraguas de Montalvo Group, que deberíamos lanzar antes de fin de año”, indicó el director en entrevista con Gestión.

Además cuenta con un proyecto para abrir una tienda de ropa femenina en Miami, que tendrá a su hijo como socio. Se trata de una marca que ya tiene un local en Magdalena del Mar, y que ahora ambos planean lanzar al mercado internacional.

Continúa su expansión en Colombia

El siguiente paso en Colombia es abrir en las próximas semanas su primer salón de belleza bajo la marca Montalvo en Bogotá. De acuerdo con las estimaciones del fundador de la compañía, dentro de dos o tres meses podría contar con nuevos locales en dicho país y posiblemente algunos de ellos se encuentren en otras ciudades. Como se recuerda, en junio pasado el grupo empresarial concretó su ingreso a Colombia con la instalación de un instituto formativo para profesionales del sector bajo la marca Montalvo Institute.

Por otro lado, está preparando nuevas aperturas para sus tres marcas de salones de belleza en el mercado peruano. Así, próximamente abrirá nuevos salones de Montalvo en Barranco, Surquillo y Santiago de Surco. Además, estudia la posibilidad de abrir un nuevo local en un mall de San Juan de Lurigancho y otro en Iquitos.

Asimismo, alista la puesta en operaciones de dos nuevos locales de Montalvo for Men en Miraflores y San Borja, y de otros dos salones de Be Love en los mismos distritos. Hasta ahora, el grupo cuenta con unos 60 establecimientos de Montalvo, 12 de Montalvo for men y cuatro de Be Love.

Además, Montalvo Group cuenta con la marca de tiendas Probela, de productos de belleza, con 32 locales activos y tres con fecha de apertura próxima.

En cuanto a sus institutos de formación de profesionales de cosmética, cuenta con 25 en todo el país y se prepara para abrir uno en Lince en este semestre. Para el próximo año la mira está puesta en llegar a las ciudades de Tacna, Iquitos, Pucallpa, Cajamarca y Tumbes.

Con las aperturas que prepara y las estrategias de venta que optó por no revelar aún, Víctor Hugo Montalvo estima que los ingresos del grupo crecerán entre 15% y 20% este año versus el 2022, año en el que tuvieron un avance de 8% frente al 2021. Las marcas que más van a impulsar el crecimiento este año son Montalvo Institute y los salones Montalvo.