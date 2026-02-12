La compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings amenazó este jueves con tomar acciones legales contra la danesa Maersk si decide administrar dos puertos que la firma asiática opera en el Canal de Panamá, cuya concesión fue anulada por la justicia panameña.

La Corte Suprema de Panamá declaró “inconstitucional” en enero el contrato que desde 1997 permite a Hutchison operar bajo concesión los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. Las autoridades panameñas anunciaron luego que Maersk se haría cargo temporalmente de esos puertos.

“Hutchison Port Holdings notificó a A.P. Moller-Maersk que cualquier acción” para asumir la administración u operación de los puertos “sin el consentimiento de CKHH causará daños y dará lugar a acciones legales contra APMT y/o sus filiales involucradas”, advirtió Hutchison en un comunicado.

La decisión de la justicia panameña se produjo en medio de presiones del presidente Donald Trump, quien amenazó con recuperar el canal -construido por Estados Unidos- porque según él está “bajo control” de Pekín.

Según el fallo, la concesión, renovada por otros 25 años en 2021, era “inconstitucional” y tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” que perjudicaba al Estado.

Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de Hutchison que opera los puertos, anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle “graves daños”, al tiempo que denunció “una campaña del Estado” en su contra.