(FILES) View of the Port of Balboa, managed by CK Hutchison Holdings, based in Hong Kong, located at the entrance to the Panama Canal in Panama City, on March 12, 2025. The Panamanian Supreme Court annulled the concession whereby Hong Kong company CK Hutchison Holdings operates two ports on the Panama Canal, the court announced on January 29, 2026, following threats by US President Donald Trump to reclaim the waterway, claiming that it is controlled by China. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
La compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings amenazó este jueves con tomar acciones legales contra la que la firma asiática opera en el Canal de Panamá, cuya concesión fue anulada por la justicia panameña.

La Corte Suprema de Panamá declaró “inconstitucional” en enero el contrato que desde 1997 permite a Hutchison operar bajo concesión los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. Las autoridades panameñas anunciaron luego que Maersk se haría cargo temporalmente de esos puertos.

Hutchison Port Holdings notificó a A.P. Moller-Maersk que cualquier acción” para asumir la administración u operación de los puertos “sin el consentimiento de CKHH causará daños y dará lugar a acciones legales contra APMT y/o sus filiales involucradas”, advirtió Hutchison en un comunicado.

La decisión de la justicia panameña se produjo en medio de presiones del , quien amenazó con recuperar el canal -construido por Estados Unidos- porque según él está

Según el fallo, la concesión, renovada por otros 25 años en 2021, era “inconstitucional” y tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” que perjudicaba al Estado.

Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de Hutchison que opera los puertos, anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle “graves daños”, al tiempo que denunció “una campaña del Estado” en su contra.

Canal de Panamá proyecta construir y concesionar dos nuevos puertos

