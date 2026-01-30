La Corte Suprema panameña anuló este jueves la concesión mediante la cual una compañía hongkonesa opera dos puertos en el canal de Panamá, anunció el tribunal, tras amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recuperar la vía al asegurar que está controlada por China.

El pleno de la Corte declaró “inconstitucionales” las leyes mediante las cuales la compañía Hutchison Holdings opera dos puertos en la ruta panameña, según un comunicado del alto tribunal que no especifica en qué consiste esa ilegalidad.

La nulidad del contrato había sido solicitada por la Contraloría panameña, que el año pasado presentó dos demandas al considerar que la concesión era “inconstitucional” y se habían generado irregularidades.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también había calificado en varias ocasiones el contrato como “leonino” y “contrario a los intereses nacionales”.

Las querellas fueron interpuestas en medio de las presiones de Trump, quien ha amenazado en reiteradas ocasiones con recuperar la vía marítima bajo la acusación de que Pekín la controla a través de los puertos de la compañía hongkonesa.

Venta en el limbo

La empresa Hutchison Holdings opera desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en sendas entradas de la ruta marítima. En 2021, la concesión fue renovada por otros 25 años.

El fallo judicial se anunció en medio del demorado proceso de venta de los puertos de Hutchison, que quiere ceder su participación en las terminales panameñas a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock, como parte de un gran paquete de venta mundial valorado en 22.800 millones de dólares.

Esta operación es vista con buenos ojos por Estados Unidos, pero China muestra desconfianza ante un acuerdo que podría perjudicar sus intereses globales.

En abril, la Contraloría denunció a la firma por supuestamente no haber entregado al Estado panameño 1.200 millones de dólares por sus operaciones, según una auditoría realizada por esta institución encargada de fiscalizar el gasto público.

Amenazas de Trump

Trump sostiene que China controla el canal de Panamá, pese a que la vía marítima es administrada por una institución pública panameña autónoma del gobierno.

“Hemos sido muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado. La promesa que nos hizo Panamá no se ha cumplido (...) China opera el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar”, dijo Trump durante su toma de posesión hace un año.

El canal prevé invertir más de 8.500 millones de dólares en la próxima década para ampliar y diversificar su negocio.

Entre los proyectos figura la construcción para 2029 de otros dos puertos por 2.600 millones de dólares, y en los que empresas chinas han mostrado interés, además de un gasoducto y un nuevo embalse.

Estados Unidos inauguró el canal en 1914, pero lo entregó a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de unos tratados bilaterales que establecen que todos los barcos, independientemente del país que sean, pagarán los peajes con base en la capacidad del buque y su carga.

Los principales usuarios de la ruta panameña, de 80 kilómetros, son Estados Unidos y China, y por ella transita el 5% del comercio marítimo mundial.