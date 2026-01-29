El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que «estamos cerca de lograr un acuerdo» con los demócratas para evitar el cierre parcial del gobierno que llegará si no pactan antes de la medianoche de mañana.

«No creo que los demócratas tampoco quieran un cierre, así que trabajaremos de forma bipartidista para evitarlo. Con suerte, no habrá un cierre del gobierno. Estamos trabajando en eso ahora mismo», explicó Trump.

Estados Unidos se enfrenta a su segundo cierre gubernamental, tras el más largo de su historia que se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.

Los demócratas se niegan a aprobar el aumento de fondos para la política migratoria de Trump y para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y la agencia de inmigración del ICE, en el foco de la polémica tras la muerte de Alex Pretti en Minnesota por los disparos de agentes de fronteras.

Las negociaciones se mantienen abiertas y entre las peticiones de los demócratas para dar luz verde al presupuesto parcial se encuentran algunas como que los agentes federales que llevan a cabo la campaña de deportación del presidente no oculten su identidad con máscaras y sin placas, que usen cámaras corporales y detengan las redadas aleatorias, los registros y arrestos sin orden judicial.

El Senado de EE.UU. votó en contra de un proyecto de presupuesto, en una medida para presionar cambios en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras el asesinato de dos civiles durante el despliegue de agentes de migración en Mineápolis.

Todos los demócratas de la Cámara Alta y siete legisladores republicanos votaron en contra del presupuesto, que necesita 60 votos favorables, acercando al país a un cierre de Gobierno parcial que dejaría sin dinero a varias agencias, incluyendo el Pentágono y el Departamento de Salud.

El rechazo al presupuesto se da paralelo a una ronda de negociaciones entre los líderes del Senado y la Casa Blanca para pasar un paquete de financiación aparte para DHS, que les permita aprobar reformas a la agencia, incluyendo prohibir que los agentes de ICE usen pasamontañas para tapar sus caras y forzarlos a usar cámaras corporales portátiles que graben sus operativos.

