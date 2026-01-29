Visa informó que habilitará en sus tarjetas de crédito la opción para depositar recompensas de ahorro en las denominadas “Cuentas Trump”, las cuales son impulsadas por Washington para el ahorro de los niños norteamericanos.

A través de un comunicado en X, la firma anunció que trabajarán con socios de instituciones financieras de Estados Unidos para ofrecer a sus usuarios "la opción de dirigir las recompensas de las tarjetas de crédito a las cuentas Trump".

Vale aclarar que, según la ley One Big Beautiful Bill, de Donald Trump, estas cuentas beneficiarán a los niños nacidos entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2028.

“Es una forma sencilla para que las familias conviertan las recompensas obtenidas en las compras diarias en ahorros para el futuro de sus hijos”, indicaron desde Visa.

Visa se suma al programa de “Cuentas Trump” y canalizará recompensas de tarjetas al ahorro de menores. Más empresas gigantescas se suman a esta iniciativa de Trump. Foto: Freepik

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos depositará una inicial de US$ 1,000 en cada cuenta, los empleadores podrán aportar con hasta US$ 2,500 al año, dentro del tope individual de US$ 5,000.

Grandes compañías como JPMorgan, Bank of America, BlackRock e Intel, ya han expresado su apoyo a la iniciativa y ofrecido igualar la contribución federal de US$ 1,000 para las cuentas de los hijos de sus empleados, en pro de fomentar el ahorro.

Con información de EFE.