Trump advierte a Irán: “el tiempo se acaba” para negociar sobre su programa nuclear
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán al señalar que “el tiempo se acaba” para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear. Sin embargo, la República Islámica rechazó negociar bajo presión y dejó en claro que no aceptará diálogos marcados por amenazas. La tensión entre Washington y Teherán vuelve a escalar, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el rumbo de las conversaciones. (Video: AFP)