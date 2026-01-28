El dólar sufrió su mayor desplome diario desde la ofensiva arancelaria del año pasado después de que Trump dijera el martes que no creía que la moneda se hubiera debilitado en exceso. El indicador del dólar de Bloomberg llegó a caer hasta 1.2%, a medida que los comentarios restaron atractivo al billete verde y a los bonos del Tesoro de EE.UU., impulsando lo que se conoce como la operación de depreciación.

Para Stephen Jen , fundador de Eurizon SLJ Capital, la visión de la administración Trump sobre el dólar marca el inicio de una nueva fase de caídas, en la medida en que apunta a un tipo de cambio que respalde a los exportadores de EE.UU.

“Esto bien podría ser el comienzo del siguiente tramo a la baja del dólar, y muchos podrían no estar preparados para ello”, escribió Jen , exestratega cambiario de Morgan Stanley y creador de la teoría de la “sonrisa del dólar”, en una nota previa a las declaraciones de Trump.

“Ha habido toda una generación de analistas de divisas acostumbrados a lidiar con un dólar fuerte y una economía fuerte de EE.UU., incapaces de procesar el escenario de un dólar débil con una economía sólida”, agregó.

El indicador del dólar cae a su nivel más bajo desde 2022 | Los riesgos en EE.UU., desde las preocupaciones fiscales hasta la geopolítica, pesan sobre el dólar.

El reciente descenso del dólar es excelente para las empresas de EE.UU., dijo Trump a periodistas en Iowa. Si bien eso coincide con comentarios previos de funcionarios estadounidenses, sus declaraciones movieron los mercados cambiarios el martes por la tarde, en parte porque parecieron validar la fuerte caída del billete verde en las sesiones recientes.

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó esta semana a su nivel más bajo en casi cuatro años, antes de recortar parte de las pérdidas el miércoles. El desplome del dólar ayudó a llevar tanto al euro como a la libra a sus niveles más fuertes desde 2021, mientras que el franco suizo alcanzó su nivel más alto desde 2015. En Asia, el won surcoreano y el ringgit de Malasia encabezaron las ganancias frente a la moneda de EE.UU. El oro subió a un nuevo récord por encima de US$ 5,300 la onza.

“Cuando la persona que podría usar declaraciones verbales para defender la moneda suena despreocupada, el respaldo percibido bajo el dólar se vuelve más débil”, dijo Anthony Doyle , estratega jefe de inversiones de Pinnacle Investment Management en Sídney. “Los mercados están reabriendo la pregunta de si EE.UU. está pidiendo a los inversionistas que acepten un menor estándar de estabilidad y, por lo tanto, exigiendo un mayor precio por asumir riesgo estadounidense”.

US President Donald Trump speaks during an event in Clive, Iowa, US, on Tuesday, Jan. 27, 2026. Trump is back in Americas heartland in an attempt to refocus an economic message thats been upstaged by controversy over his deportation policies and the killing of two protesters by federal officers. Photographer: Scott Morgan/Bloomberg

La aceptación de Trump de un dólar más débil puede verse como un nuevo desincentivo para los tenedores extranjeros de activos de EE.UU., tras las amenazas arancelarias contra aliados clave, los ataques a la independencia de la Reserva Federal y una formulación de políticas impredecible.

La aparente indiferencia de Trump ante la caída del dólar es vista por algunos como otra señal para vender la moneda y acelerar la “renuncia silenciosa” de activos como los bonos del Tesoro.

Al menos un indicador de mercado muestra una creciente preocupación por un declive de más largo plazo de la moneda de Estados Unidos.

Un indicador de las llamadas reversiones de riesgo del dólar frente a sus principales pares cayó a su nivel más bajo registrado, lo que indica una mayor demanda de protección ante un dólar más débil en los mercados de opciones.

Otro indicador sugiere que el dólar sigue estando caro.

Sobre la base de la paridad del poder adquisitivo, la moneda de EE.UU. está sobrevaluada frente a todos sus pares del Grupo de los 10, excepto el franco suizo, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El yen y el euro están particularmente infravalorados, según la medición, lo que respalda los argumentos de que los exportadores de Europa y Japón tienen una ventaja injusta.

Sin embargo, no todos ven los comentarios de Trump como el inicio de una venta prolongada del dólar.

“Los comentarios del presidente Trump son una señal de que la administración de EE.UU. no está en contra de la reciente caída del dólar, sino más bien de que quiere ver apreciarse monedas como el yuan chino y el yen japonés”, dijo Rodrigo Catril , estratega cambiario de National Australia Bank Ltd. en Sídney.

“No creo que el presidente quiera provocar un cambio generacional en el dólar, pero la ambigüedad sobre la postura frente a la divisa añade otra capa de incertidumbre”, dijo.

El dólar toca su nivel más bajo desde 2021 mientras los operadores apuestan a más pérdidas

Una debilidad prolongada del dólar conlleva varios peligros para la economía de EE.UU., según Robert Kaplan , vicepresidente de Goldman Sachs Group Inc.

“Es cierto, un dólar más débil impulsa las exportaciones. Sin embargo, EE.UU. tiene US$ 39 billones de deuda, camino a superar los US$ 40 billones, y cuando se tiene ese nivel de endeudamiento, creo que la estabilidad de la moneda probablemente pesa más que las exportaciones”, dijo en una entrevista con Bloomberg Television.

“En realidad creo que EE.UU. va a querer ver un dólar estable y tener estabilidad. Quieren poder vender el tramo largo de la curva del Tesoro: un dólar estable ayuda”, dijo.

Un dólar más débil también tiene implicaciones más amplias para el mercado de opciones. El billete verde y los costos globales de cobertura, que típicamente han estado correlacionados de forma positiva, comenzaron a moverse en direcciones opuestas el año pasado. Esa correlación se profundizó el miércoles hasta su nivel inverso más extremo registrado, lo que sugiere que las coberturas seguirán siendo costosas a medida que el mercado se posiciona ante la posibilidad de una segunda fase, más estructural, de desdolarización.