Billetes de cien dólares estadounidenses para una fotografía en Hong Kong, China, el jueves 23 de abril de 2020. Fotógrafo: Paul Yeung/Bloomberg
Billetes de cien dólares estadounidenses para una fotografía en Hong Kong, China, el jueves 23 de abril de 2020. Fotógrafo: Paul Yeung/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Un indicador del dólar cayó a su nivel más bajo en casi cuatro años, mientras el fortalecimiento del yen suma presión sobre la moneda estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR

Euforia por oro lo dispara a US$ 5,100, ¿cuánto ganan peruanos que invirtieron en 2025?
Empresas chilenas disparan emisión de deuda en pesos en 2025, ¿qué pasará este año?
Oro supera barrera de los US$ 5,000, mientras Perú aún empuja 12 proyectos para explorar
Crece la presión sobre el dólar ante el debate de intervención conjunta
Martin Wolf de FT: pasado, presente y futuro de la economía mundial
Activos de EE.UU. ceden protagonismo en cartera de familias de alto patrimonio, ¿a dónde miran?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.