El índice Bloomberg Dollar Spot llegó a bajar hasta un 0.4%, para ubicarse en el punto más bajo desde marzo de 2022. Con ello, amplió las pérdidas por cuarto día consecutivo y se produce después de la peor semana de la moneda estadounidense desde mayo.

El retroceso sigue a señales de apoyo de Estados Unidos para impulsar al debilitado yen, reabriendo el debate sobre una posible intervención cambiaria coordinada para debilitar al dólar frente a socios comerciales clave.

La debilidad también refleja la cautela de los inversionistas tras una racha de decisiones impredecibles en Washington, incluidas las amenazas del presidente Donald Trump de tomar el control de Groenlandia. A más largo plazo, los riesgos para la independencia de la Reserva Federal, el creciente déficit presupuestario, las preocupaciones por la laxitud fiscal y la creciente polarización política han presionado al dólar a la baja.

“Con un cierre parcial del gobierno ahora posible, todavía hay mucho de qué preocuparse para los alcistas del dólar”, dijo Kit Juckes , jefe de estrategia cambiaria de Société Générale. “El crecimiento de EE.UU. probablemente seguirá determinando cuánto flexibiliza la Fed y, por lo tanto, si el dólar puede debilitarse de forma significativa a partir de aquí”.

Datos recientes de EE.UU. apuntan a un desempeño económico sólido, lo que llevó a los operadores a prever que la Fed mantendrá las tasas sin cambios esta semana. Para el resto del año, los mercados descuentan casi dos recortes de un cuarto de punto, en fuerte contraste con otros grandes bancos centrales, donde las previsiones apuntan a estabilidad o incluso a posibles alzas de tasas.

La promesa de Trump de anunciar pronto al sucesor del presidente de la Fed, Jerome Powell, también pesa sobre el dólar, ya que se espera que el nuevo jefe tenga una mayor inclinación a reducir los costos de endeudamiento.