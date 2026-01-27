El martes 27 de enero el dólar en Perú cerró el día con un descenso, tras el inicio de una semana que estará marcada por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.347. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.351 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.51% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.335 y se vende a S/ 3.355, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.346 a la compra y S/ 3.356 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el día anterior, en medio de la estabilidad del dólar en los mercados globales, en el inicio de una semana que estará marcada por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

La Reserva Federal celebrará esta semana una reunión en la que es probable que mantenga las tasas de interés, aunque la cita está ensombrecida por una investigación penal del Gobierno del presidente Donald Trump al jefe de la entidad, Jerome Powell, un intento de despedir a la gobernadora Lisa Cook y la próxima nominación de un sucesor al frente del banco central estadounidense.