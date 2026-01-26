El lunes 26 de enero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante menores expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, tras los últimos datos publicados en la víspera.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.350. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.353 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.33% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.335 y se vende a S/ 3.360, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.349 a la compra y S/ 3.359 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el viernes, en medio de la estabilidad del dólar en los mercados globales y menores expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, tras los últimos datos publicados en la víspera.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo aumentó marginalmente la semana pasada en 1,000, a una cifra desestacionalizada de 200,000. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 210,000 solicitudes para la última semana.