El miércoles 21 de enero el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de un aumento en la aversión a los activos de riesgo ante la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia y el rechazo por parte de varios países de la OTAN.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.354. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.358 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.18% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.340 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.353 a la compra y S/ 3.363 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina operaban con pérdidas el día anterior, en medio de un fuerte retroceso del dólar en los mercados globales y un aumento en la aversión a los activos de riesgo ante la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia y el rechazo por parte de varios países de la OTAN.

El dólar registró ayer su mayor caída diaria en más de un mes, después de que las amenazas de la Casa Blanca a Europa sobre el futuro de Groenlandia desencadenaban una venta masiva de acciones y deuda pública estadounidenses, y provocaban una subida del euro y la libra esterlina.