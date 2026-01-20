Dólar hoy en Perú. (Foto: César Campos | GEC)
El martes 20 de enero el dólar en Perú comenzó el día sin variación, ante nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump, en una jornada de baja liquidez debido a un feriado que mantendrá cerrados los mercados estadounidenses.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.18% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN:BCRP descarta elevar reservas de oro pese a alza de 100%, ¿cómo el dólar se afectará?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.345 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.353 a la compra y S/ 3.366 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina registraban un desempeño dispar el día anterior, en medio de un ligero retroceso global del dólar debido a las nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump, en una jornada de baja liquidez debido a un feriado que mantendrá cerrados los mercados estadounidenses.

El billete verde caía el lunes, mientras los inversores se refugiaban en activos seguros como el franco suizo, después de que las últimas amenazas arancelarias de Trump contra Europa por Groenlandia provocaron una amplia aversión al riesgo en los mercados.

