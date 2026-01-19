El lunes 19 de enero el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras se afianzaban las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios las tasas de interés este mes.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.357. Cabe mencionar que el viernes cerró la jornada S/ 3.359 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.15% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.340 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.354 a la compra y S/ 3.363 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina caían el viernes pasado, mientras se afianzaban las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios las tasas de interés este mes.

Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos cayeron en 9,000, a una cifra desestacionalizada de 198,000 la semana pasada, por debajo de la previsión de 215,000 de los economistas.