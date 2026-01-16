Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú.
El viernes 16 de enero el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, tras la divulgación de un reporte del empleo en Estados Unidos que mostró una sorpresiva baja en el número de personas que solicitaron apoyos por cesantía.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.360.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.09% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.357 a la compra y S/ 3.366 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina operaban con pérdidas el día anterior, en un contexto de un avance del dólar en los mercados globales, que se incrementó tras la divulgación de un reporte del empleo en Estados Unidos que mostró una sorpresiva baja en el número de personas que solicitaron apoyos por cesantía.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió inesperadamente la semana pasada, pero es probable que ello no indique un cambio sustancial en el mercado laboral, que sigue en una situación de estancamiento.

