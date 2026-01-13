El martes 13 de enero el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, ante el recrudecimiento del conflicto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.356. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.36 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.12% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.345 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.355 a la compra y S/ 3.368 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina anotaban ganancias el día anterior al beneficiarse de un retroceso del dólar a nivel global debido al recrudecimiento del conflicto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El dólar estadounidense registró el lunes su mayor caída en tres semanas después de que la fiscalía de Estados Unidos abrió una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.