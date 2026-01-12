El lunes 12 de enero el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, tras un esperado informe del empleo en Estados Unidos que alejó las posibilidades de un nuevo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.361. Cabe mencionar que el viernes cerró la jornada S/ 3.362 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.06% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.358 a la compra y S/ 3.365 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina anotaban ganancias el viernes pasado, en medio de un avance del dólar en los mercados globales tras un esperado informe del empleo en Estados Unidos que alejó las posibilidades de un nuevo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en diciembre, en un contexto de cautela empresarial debido a los aranceles a la importación y el aumento de la inversión en inteligencia artificial, pero la tasa de desempleo cayó al 4.4%, apoyando las expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios este mes.