El miércoles 14 de enero el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras un esperado dato de la inflación ⁠de Estados Unidos que estuvo en línea ⁠con lo esperado y aleja la posibilidad de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.357. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.360 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.12% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.356 a la compra y S/ 3.361 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subieron el día anterior, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales tras un esperado dato de la inflación ⁠de Estados Unidos que estuvo en línea ⁠con lo esperado y aleja la posibilidad de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal, en una jornada en la que el peso mexicano cotizaba en su mejor nivel en un año y medio.

Los precios al consumidor ⁠en Estados Unidos ‌subieron en diciembre, al ​disiparse las distorsiones relacionadas con el cierre del Gobierno que habían reducido artificialmente la inflación en noviembre, lo que apoya las expectativas de ​que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés este mes.