Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El miércoles 14 de enero el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras un esperado dato de la inflación ⁠de Estados Unidos que estuvo en línea ⁠con lo esperado y aleja la posibilidad de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.357.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.12% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN: Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este martes 13 de enero?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.356 a la compra y S/ 3.361 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subieron el día anterior, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales tras un esperado dato de la inflación ⁠de Estados Unidos que estuvo en línea ⁠con lo esperado y aleja la posibilidad de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal, en una jornada en la que el peso mexicano cotizaba en su mejor nivel en un año y medio.

Los precios al consumidor ⁠en Estados Unidos ‌subieron en diciembre, al ​disiparse las distorsiones relacionadas con el cierre del Gobierno que habían reducido artificialmente la inflación en noviembre, lo que apoya las expectativas de ​que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés este mes.

TE PUEDE INTERESAR

Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este martes 13 de enero?
BCRP descarta elevar reservas de oro pese a alza de 100%, ¿cómo el dólar se afectará?
Dólar: presión a la baja crece por pico del cobre, ¿hasta cuándo la frenará el BCRP?
Dólar: ¿Qué pasaría si BCRP no interviene como ahora? Esto dice BCP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.