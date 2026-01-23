El viernes 28 de enero el dólar en Perú cerró el día con un ligero descenso, en medio de menores expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, tras los últimos datos publicados en la víspera.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.353. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.354 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.33% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.345 y se vende a S/ 3.360, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.352 a la compra y S/ 3.360 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar este viernes, en medio de la estabilidad del dólar en los mercados globales y menores expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, tras los últimos datos publicados en la víspera.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo aumentó marginalmente la semana pasada en 1,000, a una cifra desestacionalizada de 200,000. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 210,000 solicitudes para la última semana.