El jueves 22 de enero el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos, después de que sus amenazas arancelarias provocaron una liquidación de activos estadounidenses.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.354. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.357 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.21% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.340 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.353 a la compra y S/ 3.359 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían ganancias el día anterior, apoyadas en un dólar más débil a nivel global y una menor aversión al riesgo, mientras los mercados operaban atentos al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos, después de que sus amenazas arancelarias provocaron una liquidación de activos estadounidenses.

El crecimiento será la prioridad de la presidencia estadounidense del Grupo de los 20 países industrializados (G-20) reunido en Davos, dijo el miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras instar a los socios europeos a esperar hasta que el presidente Trump se dirija a ellos.