Antes de volver a esa pregunta, veamos cuál ha sido la evolución de la economía y hacia dónde podría dirigirse en un futuro cercano. El nuevo informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial ofrece una visión esclarecedora del pasado reciente. En particular, señala: “La economía mundial ha mostrado una notable resiliencia ante el aumento de las tensiones comerciales y la incertidumbre política. El ritmo de crecimiento más rápido de lo esperado del año pasado coronó una recuperación de la recesión de 2020 sin precedentes en seis décadas, aunque las vulnerables economías emergentes y en desarrollo se están quedando atrás”.

El hecho de que la recuperación del impacto económico de la pandemia haya sido tan fuerte es alentador. Se debe, en gran medida, a la eficacia de las vacunas, cuyo desarrollo en gran parte se debe a Donald Trump, con su Operación Warp Speed (OWS). El contraste con la actitud hacia las vacunas de su segunda administración es asombroso.

Las dos recesiones mundiales más profundas desde 1960 se produjeron en 2009 y 2020. La recuperación de esta última ha sido la más fuerte de todas: en cinco años, el producto bruto interno (PBI) mundial per cápita se sitúa un 10% por encima de su nivel de 2019. La recuperación en las economías de altos ingresos ha sido más rápida que después de las recesiones anteriores. Si bien la recuperación de las economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMED) ha sido más rápida que en los países de altos ingresos, ha sido mucho más lenta que entre 2010-2014.

Más preocupante aún es que un gran número de países en desarrollo han tenido un desempeño muy deficiente en el período más reciente: para 2025, el PBI per cápita en casi el 90% de las economías de altos ingresos había superado su nivel de 2019; en cambio, se mantuvo por debajo del nivel de 2019 en más de una cuarta parte de las EMDE y en el 40% de los países de bajos ingresos. Peor aún, la disminución de la proporción de la población en situación de pobreza extrema en los países más pobres se ha detenido en la última década. Esto realmente debería importarles a los legisladores de todo el mundo. La enorme disminución de la proporción de la población mundial en situación de pobreza extrema fue un enorme logro.

Sin embargo, ¿a quién le importa en el mundo actual, cada vez más abiertamente depredador? Probablemente a pocos de los que están en Davos. Así que centrémonos en lo que sí les importa: las perspectivas económicas mundiales en un mundo sujeto a los caprichos de un déspota enloquecido. (Sí: su deseo de poseer Groenlandia es una locura y su imposición de impuestos a su antojo es despótica).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una recepción con líderes empresariales en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026. El Foro Económico Mundial se celebra en Davos del 19 al 23 de enero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP)

El más reciente informe Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) es alentador. Según este informe, “se prevé que el crecimiento mundial se mantenga resiliente, con un 3.3% en 2026 y un 3.2% en 2027: tasas similares al 3.3% estimado para 2025”. Este pronóstico supone una pequeña revisión al alza para 2026 y ningún cambio para 2027 en comparación con octubre de 2025. En conjunto, las políticas monetarias y fiscales acomodaticias, el auge de los mercados bursátiles, y la euforia por la inteligencia artificial (IA) han compensado tanto la incertidumbre provocada por Trump como el impacto negativo de los aranceles, los cuales, en sí, han sido mucho menos agresivos de lo que se indicaba el pasado mes de abril, el “día de la liberación”.

Entonces, ¿es la era Trump, a pesar de todo el revuelo, “una historia contada por un idiota, llena de ruido y furia, que nada significa”, al menos en lo que se refiere a la economía? Trump ha aprendido que no puede intimidar a China. Él cree que puede intimidar a todos los demás y, hasta ahora, nada sugiere que se equivoque. El costo de sus expediciones a Venezuela y otras aventuras similares parece modesto. En conjunto, las ventajas pueden ser pequeñas, pero las desventajas también pueden serlo: él ladra pero no muerde.

Sin embargo, mi opinión es que esta actitud complaciente es errónea. Lo que estamos viendo es una lenta erosión de los sistemas operativos del orden económico y político mundial.

Por lo tanto, dado que EE.UU. no es predecible ni está sujeto a ningún principio fundamental de actuación, salvo algunas ganancias a corto plazo, su credibilidad como socio y aliado confiable está siendo destruida, quizás de forma permanente. A nivel interno, el Estado de derecho, la estabilidad fiscal, la independencia de la Reserva Federal — y, por lo tanto, la estabilidad monetaria y financiera — y el compromiso con la ciencia están en entredicho. A nivel internacional, EE.UU. está librando una guerra contra casi todas las instituciones importantes, en particular la Unión Europea. La Organización Mundial del Comercio ha quedado relegada a un segundo plano. La cooperación en materia de clima y salud se ha visto arruinada. En total, la administración ha anunciado su decisión de retirarse de un total de 66 organizaciones internacionales, incluyendo 31 entidades de la ONU.

Es posible que ni siquiera un entorno tan poco cooperativo e inestable afecte a la voluntad de las empresas y los legisladores de apostar en grande por el futuro. Basta con ver el auge de la IA. Pero esto es cuestionable. Es posible que los costos no se hagan notar de forma inmediata o incluso visible. Sin embargo, sabemos que las políticas populistas erosionan el rendimiento económico nacional. Lo mismo ocurrirá sin duda cuando el régimen en cuestión sea una superpotencia mundial. Pero, en este caso, el daño también afectará a la economía mundial, ya que perderemos una serie de bienes públicos globales. Entre las víctimas podrían encontrarse el papel global del dólar y el sistema financiero estadounidense.

Al mismo tiempo, como nos muestra la recuperación tras la pandemia, la economía mundial tiene un gran dinamismo: después de todo, ha crecido sustancialmente cada año desde 1950. Las innovaciones importantes se suceden a un ritmo acelerado, no sólo en EE.UU., sino también en otros países. Adam Smith dijo la famosa frase, “una nación próspera tiene mucho margen de error antes de caer en la ruina”. Él tenía razón. Pero sería grotesco poner a prueba esta visión optimista hasta el punto de provocar la destrucción de EE.UU. y del mundo.

Escrito por Martin Wolf