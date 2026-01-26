El puerto de Barcelona, España, el 7 de julio de 2025.
La obviedad de que el futuro es incierto se hace más concreta cuando el invitado destacado a una conferencia en una montaña suiza ha declarado una guerra comercial por territorio contra los aliados más cercanos de su país, muchos de cuyos líderes también son invitados. Esto es, como mínimo, surrealista. Pero ¿qué significa para el futuro del mundo, y en particular para el futuro económico, si el mundo es vulnerable a los impredecibles caprichos del presidente de la principal potencia mundial? 

