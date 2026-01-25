La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este domingo la apertura de un diálogo político como vía para resolver las divergencias y conflictos internos del país, y rechazó lo que calificó como “órdenes” provenientes de Washington sobre la actuación de dirigentes políticos venezolanos.

Durante un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la funcionaria sostuvo que las diferencias políticas deben canalizarse a través de mecanismos impulsados desde el propio país y sin injerencias externas. En ese contexto, afirmó que el debate democrático es necesario, siempre que responda a una agenda nacional.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa en Caracas. (EFE/ Miguel Gutierrez).

LEA TAMBIÉN: Trump ya tiene elegido al próximo presidente de la Fed

Rodríguez señaló que su Administración está dispuesta a abrir espacios de discusión con sectores que mantienen posiciones distintas, bajo un enfoque de respeto, aunque advirtió que quienes, a su juicio, busquen causar daño al país no deben formar parte de la vida política nacional.

En esa línea, criticó a dirigentes venezolanos que han respaldado o agradecido acciones militares extranjeras contra Venezuela, sin mencionar nombres, y cuestionó que se celebre un ataque contra la población.

Las declaraciones se producen luego de que el viernes anunciara la convocatoria a un “verdadero diálogo” político, el cual —según indicó— debe incluir tanto a sectores coincidentes como divergentes.

La mandataria encargada encomendó esta tarea a su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y remarcó que el proceso debe generar resultados concretos e inmediatos. También insistió en que el diálogo debe ser estrictamente venezolano y no condicionado por órdenes externas, ya sea desde Washington u otros países.

Un día antes, Rodríguez había calificado de “vergonzoso” que ciudadanos venezolanos celebren o agradezcan el ataque militar de Estados Unidos en el que fue capturado el gobernante Nicolás Maduro.

Estas afirmaciones se dieron una semana después de que la líder opositora María Corina Machado sostuviera un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump.

El pasado 15 de enero, Machado visitó la Casa Blanca y entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado por el Comité Noruego del Nobel. De acuerdo con imágenes difundidas por el diario New York Post, la medalla estuvo acompañada de un mensaje de agradecimiento por las acciones del mandatario estadounidense orientadas, según el texto, a la “libertad” de Venezuela.

En ese contexto, Trump había declarado el 4 de enero, en una entrevista con la revista The Atlantic, que si la mandataria interina venezolana “no hacía lo correcto” enfrentaría un “precio muy alto”, incluso mayor que el de Maduro.

Sin embargo, tras una conversación telefónica posterior, el presidente estadounidense describió el 14 de enero a la dirigente chavista como “una persona fantástica” con la que afirmó haber trabajado “muy bien”.