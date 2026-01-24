La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este viernes que su gobierno ha liberado a 626 personas —entre venezolanos y extranjeros— que permanecían detenidas durante el mandato del depuesto presidente Nicolás Maduro, y anunció que solicitará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que verifique las listas oficiales para aclarar las discrepancias en las cifras.

“Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas”, sostuvo Rodríguez durante la instalación del Programa para la Convivencia y la Paz, iniciativa que, según dijo, busca consolidar la estabilidad del país tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense. La mandataria encargada acusó a sectores críticos de “manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira”.

Rodríguez adelantó que el lunes sostendrá una llamada telefónica con Türk para solicitar formalmente que su oficina en Caracas revise y verifique las listas de excarcelados. Tras la salida de Maduro, el nuevo gobierno ofreció liberar a “un número importante” de detenidos como señal para afianzar la paz, aunque el proceso ha sido cuestionado por familiares y organizaciones civiles que denuncian falta de información y lentitud.

Según la organización Foro Penal, que monitorea la situación de los detenidos en el país, hasta el martes 151 personas habían sido excarceladas y 777 permanecían privadas de libertad por razones políticas. El gobierno, sin embargo, niega la existencia de presos políticos y sostiene que los detenidos están acusados de conspirar para desestabilizar al Estado.

Las autoridades no han publicado un listado detallado de las personas que serán liberadas ni el cronograma de excarcelaciones, lo que ha incrementado la incertidumbre entre familiares que aguardan noticias en las afueras de los centros penitenciarios. Organizaciones de derechos humanos continúan recabando información para contrastar las cifras oficiales.

Aurora Silva de Superlano, esposa del exlegislador opositor Freddy Superlano —detenido tras las elecciones presidenciales de 2024—, expresó su respaldo a una eventual verificación de la ONU, aunque cuestionó los números ofrecidos por el Ejecutivo. “Sabemos que están tomando en cuenta las liberaciones de diciembre”, afirmó en referencia a las 160 excarcelaciones registradas a finales del año pasado, que incluyeron al menos a 71 personas arrestadas en el contexto electoral.

El anuncio de Rodríguez se produce meses después de que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, declarara persona non grata a Türk y solicitara suspender la cooperación con su oficina, cuya sede en Caracas fue cerrada en febrero de 2024 y reabierta en diciembre del mismo año. En mayo pasado, el Alto Comisionado reiteró denuncias sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en el país, especialmente en el marco de los comicios presidenciales.