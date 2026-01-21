La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Washington próximamente, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, informó un funcionario de la Casa Blanca, sin detallar fechas o agenda de la mandataria.

El anuncio sobre el viaje de Rodríguez se produce días después de una reunión entre Donald Trump y la política venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a la que el mandatario estadounidense ha excluido de momento del proceso de transición en ese país por considerar que no cuenta con suficientes apoyos.

En su lugar, Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, al asegurar que este funciona bajo tutela de su Administración y está cumpliendo con todas las exigencias del país norteamericano, incluido el acceso al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo hacia Estados Unidos para su comercialización.

Sin embargo, el republicano afirmó que podría “involucrar” de alguna manera a Machado en el futuro de Venezuela y declaró que era una mujer “increíble” que “hizo algo extraordinario”, en referencia al gesto en donde que le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante su visita a la Casa Blanca.

El mismo día del encuentro entre Trump y Machado, la presidenta encargada venezolana se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad y oportunidades de cooperación económica en un esfuerzo por acercar posiciones.

Ratcliffe es el funcionario estadounidense de más alto rango y el primer miembro del Gabinete de Trump que visita Venezuela tras la operación militar del 3 de enero que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo.

Rodríguez ha dicho que si le tocara visitar Washington como líder de Venezuela lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”.

Machado, por su lado, ha asegurado que la gobernante venezolana no representa al pueblo de su país. Afirmó además que el Gobierno interino venezolano está “haciendo parte del trabajo sucio” de “esta fase compleja”, y aseguró confiar en que habrá una “transición ordenada” en Venezuela.

Elaborado con información de EFE.