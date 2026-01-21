La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante un acto de gobierno, en Caracas, el 19 de enero de 2026. (Palacio De Miraflores / EFE)
, informó un funcionario de la Casa Blanca, sin detallar fechas o agenda de la mandataria.

a la que el mandatario estadounidense ha excluido de momento del proceso de transición en ese país por considerar que no cuenta con suficientes apoyos.

En su lugar, , incluido el acceso al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo hacia Estados Unidos para su comercialización.

LEA TAMBIÉN: Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo tras acuerdo con Estados Unidos

, en referencia al gesto en donde que le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante su visita a la Casa Blanca.

El mismo día del encuentro entre Trump y Machado, la presidenta encargada venezolana se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad y oportunidades de cooperación económica en un esfuerzo por acercar posiciones.

LEA TAMBIÉN: El Vaticano intentó negociar el exilio de Maduro antes de su detención por EE.UU.

Ratcliffe es el funcionario estadounidense de más alto rango y el primer miembro del Gabinete de Trump que visita Venezuela tras la operación militar del 3 de enero que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo.

lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”.

LEA TAMBIÉN: Machado espera ser presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado”

Machado, por su lado, ha asegurado que la gobernante venezolana no representa al pueblo de su país. Afirmó además que el Gobierno interino venezolano está “haciendo parte del trabajo sucio” de “esta fase compleja”, y aseguró confiar en que habrá una “transición ordenada” en Venezuela.

Elaborado con información de EFE.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del informe anual de gestión de Nicolás Maduro, en Caracas. Foto: EFE/ Ronald Peña R.
