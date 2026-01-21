Durante el 2025, un total de 1,329 ciudadanos extranjeros fueron impedidos de ingresar al país, a través del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que permitió reforzar la seguridad migratoria y contribuir con el orden interno, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Entre las causas de inadmisión más recurrentes se encuentran: no cumplir con el perfil de turista (44%), falta de visa para entrar al territorio nacional (22.2%), no contar con pasaporte vigente (17.1%), por motivos de seguridad nacional, orden interno y/o orden público (4.6%), no contar con documento de viaje (3.5%), entre otros.

“La inadmisión de extranjeros que no reúnen los requisitos establecidos por la normativa migratoria no solo protege la seguridad frente a eventuales riesgos, sino que también garantiza el orden y la integridad de nuestro sistema migratorio desde el primer punto de control en el país”, señaló el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares.

La medida es decidida por el inspector migratorio, tras realizar una rigurosa evaluación de los requisitos de admisibilidad, el descarte de alertas, impedimentos, el perfilamiento de riesgos, y luego de un control secundario del pasajero.

Asimismo, no implica que las personas extranjeras sean detenidos o hayan cometido un delito, sino que al no cumplir con los requisitos que la normativa migratoria exige, deben regresar a su país de origen previa coordinación con las aerolíneas.

Los extranjeros inadmitidos provienen en su mayoría de Colombia, Venezuela, Estados Unidos, China, Ecuador, República Dominicana, Brasil, México, Cuba, España, Argentina, entre otros países.

Sistemas de seguridad

Migraciones cuenta con diversas herramientas, como el Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS), así como mecanismos de intercambio de información que le permiten interoperar con Interpol, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras agencias internacionales, para descartar en línea cualquier riesgo.

Como medida de seguridad, se realiza la captura de las huellas dactilares y la fotografía de las personas extranjeras que ingresan por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Gracias a la conexión con bases de datos nacionales e internacionales, se detecta si existe alguna alerta migratoria o situación de riesgo.