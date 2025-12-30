La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, al cierre del 2025, se expidieron más de 773,000 pasaportes electrónicos a nivel nacional , cifra que permitió superar por tercer año consecutivo el récord anual de emisión desde que se implementó este servicio hace una década.

Entre las sedes con mayor demanda destacó la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, que lideró la emisión de pasaportes en todo el país. En el interior, Arequipa, Trujillo y Chiclayo concentraron el mayor número de trámites del documento de viaje.

Migraciones señaló que este desempeño permitió cubrir la demanda ciudadana y, además, garantizar la continuidad del servicio durante el 2026, tras la incorporación de 200,000 nuevas libretas de pasaporte, que se suman al stock ya disponible en la entidad.

Migraciones garantiza la emisión de pasaportes en el 2026 tras reforzar su stock y ampliar citas en enero. Foto: Andina

Citas para enero de 2026

De cara al inicio del próximo año, Migraciones anunció que habilitará más de 50,000 citas para la emisión de pasaportes durante enero de 2026 . El servicio se brindará a través de 31 puntos de atención distribuidos en 20 regiones del país y en la Provincia Constitucional del Callao .

Para tramitar el pasaporte, los usuarios deberán efectuar el pago de S/ 120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe, usando el código 01810 e ingresando el número de DNI del beneficiario. Posteriormente, deberán reservar una cita a través del portal web de Migraciones o de manera presencial.

El día programado, será obligatorio presentar el último DNI emitido y en buen estado. La entidad recomendó no recurrir a intermediarios para realizar el trámite, a fin de evitar riesgos en la seguridad de la información personal.