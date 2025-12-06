El Ejecutivo designó a Manuel Alberto Balladares Ramírez como nuevo Superintendente Nacional de Migraciones, según resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Balladares Ramírez es docente universitario y se ha desempeñado como exvocal del Consejo de Minería, exmagistrado de la Sociedad Civil ante la OCMA del Poder Judicial, exsuperintendente nacional de Sucamec, entre otros cargos.

Según la norma, este nombramiento se realiza conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en las disposiciones que regulan la participación del Ejecutivo en la designación de funcionarios públicos de libre designación y remoción.

Asimismo, la designación se fundamentó en el marco normativo que regula las funciones del Ministerio del Interior y la estructura de Migraciones.

Cabe resaltar que también se publicó una Resolución Suprema que acepta la renuncia de Armando Benjamín García Chunga al cargo público de confianza de Superintendente Nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones, dándosele las gracias por los servicios prestados.