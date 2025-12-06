Ejecutivo designa a Manuel Balladares como nuevo jefe de Migraciones. (Foto: Migraciones)
Ejecutivo designa a Manuel Balladares como nuevo jefe de Migraciones. (Foto: Migraciones)
, según resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

, exmagistrado de la Sociedad Civil ante la OCMA del Poder Judicial, exsuperintendente nacional de Sucamec, entre otros cargos.

Según la norma, y remoción.

Asimismo, la designación se fundamentó en el marco normativo que regula las funciones del Ministerio del Interior y la estructura de Migraciones.

Cabe resaltar que , dándosele las gracias por los servicios prestados.

El nombramiento se realiza conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. (Foto: Difusión)

