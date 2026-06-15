La operación conjunta contra la base de Guerrero ocurrió en una remota región que constituye el corazón de una prometedora zona minera de oro y coincide con un creciente interés de Venezuela y Estados Unidos por desarrollar la industria local. Ambos ven potencial para producir minerales de manera legal si se logra erradicar la extracción ilegal y el contrabando, que han prosperado en los últimos años.

Mientras Venezuela busca reabrir su amplio sector minero a la inversión extranjera, la muerte del jefe criminal subraya una creciente cooperación en materia de seguridad entre la administración Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, un contexto que acompaña la apertura de nuevas oportunidades económicas.

Venezuela comenzó a aumentar su presencia militar en la región minera del sur después de aprobar una ley minera en abril que abrió el sector a la inversión privada y extranjera. Esta semana, las fuerzas armadas bombardearon y atacaron minas controladas ilegalmente en la región de Las Claritas, según Américo De Grazia, exlegislador local.

Para Guerrero y su banda Tren de Aragua, Las Claritas ofrecía ingresos provenientes del oro y protección armada, escribió en Substack Chris Dalby , experto en crimen organizado y director de la consultora World of Crime.

Varios grupos criminales, incluidos disidentes de las guerrillas colombianas ELN y FARC, compartían el control de Las Claritas y del cinturón minero circundante junto con Tren de Aragua.

Cartel del Niño Guerrero difundido por el gobierno de Venezuela en 2023.

“Durante mucho tiempo se ha acusado a funcionarios del propio Estado de beneficiarse de la economía ilegal”, afirmó Dalby . “Ese arreglo podía sobrevivir bajo el abandono. No podía sobrevivir a un intento serio de atraer nuevamente capital extranjero a la minería venezolana”.

Estados Unidos también ha realizado esfuerzos para atraer inversión al sector minero venezolano. En marzo, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza ventas y exportaciones de minerales de origen venezolano, incluido el oro.

“El problema era si alguna empresa seria podía operar en zonas mineras controladas por pandillas, guerrillas, grupos armados y redes locales corruptas”, señaló Dalby .

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, murió a los 42 años en el sur de Venezuela, informaron el presidente Donald Trump y autoridades venezolanas. Foto: Photo by US President Donald Trump's TRUTH Social account / AFP)

Los acontecimientos avanzan rápidamente en un cinturón minero venezolano que alberga vastos depósitos de oro, coltán y bauxita.

El potencial económico es enorme y la ley minera por sí sola no es suficiente, afirmó el economista y consultor venezolano Alejandro Castro en una entrevista.

“También hay que imponer orden en la zona mediante las fuerzas armadas o unidades policiales para desalojar a estos grupos irregulares, de modo que empresas nacionales o extranjeras puedan explotar estos yacimientos junto con el gobierno”, indicó Castro.

Existe un importante interés empresarial por ingresar al área cercana a Las Claritas, ya que es de fácil acceso y funciona como puerta de entrada al vasto cinturón mineral, dijo Leonardo Vera, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela.

“Ordenar la explotación de estas minas permitiría una mayor trazabilidad: saber de dónde proviene el oro, dónde se procesa y cuánto se procesa”, explicó Vera. “Eso permitiría determinar todo el potencial productivo y cuánto quedaría para el Estado y para eventuales productores privados”.

Trump anunció la muerte de Guerrero el viernes al publicar un video de un edificio con techo verde siendo destruido por una enorme explosión. “Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”, afirmó el mandatario, quien designó al grupo como organización terrorista el año pasado.

EE.UU. había ofrecido recompensas de hasta US$5 millones por información que condujera al arresto de Guerrero. El líder criminal fue acusado por fiscales de Nueva York en diciembre pasado de crimen organizado, terrorismo, narcotráfico y otros delitos.

Estructura centralizada

La muerte de Guerrero probablemente debilite al altamente centralizado Tren de Aragua, afirmó Ronna Rísquez, periodista venezolana y autora de un libro sobre la organización.

Rodríguez señaló que Niño Guerrero daba órdenes directas a los líderes de las células dondequiera que estuvieran, ya que necesitaban su autorización para llevar a cabo operaciones y agregó que ninguno de ellos puede igualar su capacidad de liderazgo.

Atacar una zona cercana a las minas Las Brisas y Las Cristinas, consideradas las joyas de la minería aurífera del estado Bolívar, tiene sentido, dijo Vera, dado que el acceso es sencillo y la inversión requerida corresponde a proyectos brownfield.

Dalby, de World of Crime, señaló que una amplia gama de riesgos continúa ensombreciendo el panorama para potenciales inversionistas en una región remota, violenta, ambientalmente devastada e institucionalmente débil.

“Los grupos armados podrían internarse más en la selva, los mineros civiles podrían regresar bajo nuevos patrocinadores y actores estatales podrían simplemente reemplazar a los criminales como principales guardianes de la extracción”, concluyó.