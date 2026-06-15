Una mina de oro artesanal en Las Brisas de Cuyuni, cerca del pueblo de Las Claritas, estado Bolívar, Venezuela, 11 de junio. Fotógrafo: Federico Parra/AFP/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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La muerte de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, no solo cumple la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de perseguir al grupo criminal que había identificado como una amenaza en el país, sino que también abre la posibilidad de beneficios económicos para Venezuela.

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