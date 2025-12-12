La Superintendencia Nacional de Migraciones dispuso que los adultos mayores de 70 años ya no necesitarán gestionar una cita, ni presencial ni virtual, para tramitar su pasaporte electrónico en cualquiera de las sedes habilitadas a nivel nacional.

La decisión forma parte de una estrategia de simplificación administrativa aprobada mediante la Resolución de Superintendencia N.º 000150-2025-MIGRACIONES, que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad.

El cambio responde a la necesidad de brindar mayor rapidez en la atención y atender adecuadamente la demanda proyectada. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre 2025 y 2028 el país tendrá en promedio alrededor de 5 millones de personas adultas mayores cada año, lo que representa un volumen significativo de potenciales usuarios de los servicios migratorios.

En ese contexto, Migraciones consideró pertinente garantizar un acceso inmediato para los mayores de 70 años, de modo que puedan obtener su pasaporte electrónico el mismo día de su visita, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Adultos mayores de 70 años ahora pueden tramitar su pasaporte electrónico sin cita en todas las sedes. Foto: Migraciones.

La normativa también establece un cronograma de ampliación progresiva. Desde 2027, las personas de 65 años a más podrán acceder al trámite sin cita, y a partir de 2028 la medida alcanzará a los mayores de 60 años. Con ello, la institución busca facilitar el acceso a los procedimientos, especialmente en poblaciones que requieren condiciones diferenciadas.

Trámite en ventanilla

Los usuarios mayores de 70 años pueden acudir directamente a cualquiera de los 31 puntos de atención distribuidos en 20 regiones y en la Provincia Constitucional del Callao .

Para iniciar el proceso, deben realizar previamente el pago de S/ 120.90, utilizando el código 01810 y consignando el número de su DNI, ya sea en el Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe.

LEA TAMBIÉN: Ejecutivo designa a nuevo jefe de Migraciones

El día del trámite deberán presentar su DNI vigente y en buen estado. Migraciones reiteró que no es necesario recurrir a intermediarios para gestionar este documento, pues hacerlo podría comprometer la seguridad de la información personal.