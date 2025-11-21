Mafias usan pasaporte peruano para burlar controles y viajar a Europa: 957 detenidos en el nuevo Jorge Chávez
Migraciones alertó que 957 extranjeros intentaron salir del país usando pasaportes adulterados o documentos diplomáticos falsos desde el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Las mafias cobran hasta 6 mil dólares por estos falsos documentos para llegar a Europa aprovechando las ventajas del pasaporte peruano. Los intervenidos son declarados inadmisibles y devueltos a su país, o quedan detenidos por falsificación. (Video: América TV)