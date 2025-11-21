Mafias usan pasaporte peruano para burlar controles y viajar a Europa: 957 detenidos en el nuevo Jorge Chávez
Suscríbete
viajes_pasaporte

Perú

Mafias usan pasaporte peruano para burlar controles y viajar a Europa: 957 detenidos en el nuevo Jorge Chávez

Migraciones alertó que 957 extranjeros intentaron salir del país usando pasaportes adulterados o documentos diplomáticos falsos desde el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Las mafias cobran hasta 6 mil dólares por estos falsos documentos para llegar a Europa aprovechando las ventajas del pasaporte peruano. Los intervenidos son declarados inadmisibles y devueltos a su país, o quedan detenidos por falsificación. (Video: América TV)

Gestión Videos
mailGestión Videos

Perú + VIDEOS

Mafias usan pasaporte peruano para burlar controles y viajar a Europa: 957 detenidos en el nuevo Jorge Chávez
Icon Video

Mafias usan pasaporte peruano para burlar controles y viajar a Europa: 957 detenidos en el nuevo Jorge Chávez

Gobierno activa sistema de placas inteligentes para motos con tecnología LPR
Icon Video

Gobierno activa sistema de placas inteligentes para motos con tecnología LPR

José Jerí llega a Palacio de Gobierno en su primer día como presidente del Perú
Icon Video

José Jerí llega a Palacio de Gobierno en su primer día como presidente del Perú

MTC anuncia tren de alta velocidad que conectará Tumbes y Tacna
Icon Video

MTC anuncia tren de alta velocidad que conectará Tumbes y Tacna

Nuevo retiro AFP: desde el 21 de octubre se podrá pedir hasta 4 UIT según la SBS
Icon Video

Nuevo retiro AFP: desde el 21 de octubre se podrá pedir hasta 4 UIT según la SBS

New 7 Wonders alerta: Machu Picchu podría perder reconocimiento mundial
Icon Video

New 7 Wonders alerta: Machu Picchu podría perder reconocimiento mundial

Tarifas eléctricas bajan en agosto gracias a la caída del dólar y combustibles
Icon Video

Tarifas eléctricas bajan en agosto gracias a la caída del dólar y combustibles

Alerta de tsunami en Perú tras sismo de 8.8 en Rusia
Icon Video

Alerta de tsunami en Perú tras sismo de 8.8 en Rusia