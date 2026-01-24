La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso convocar a un “verdadero diálogo político” que incluya tanto a sectores políticos “coincidentes” como “divergentes”, una tarea que encomendó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, (…) a que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país”, expresó durante la instalación del Programa para la Convivencia y la Paz, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En respuesta, el titular del Parlamento señaló en su canal de Telegram que de “inmediato” se activará el Consejo Nacional de Soberanía y Paz —instalado en septiembre pasado ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe— para “emprender con todos los factores el diálogo político que requiere este momento complejo” en Venezuela.

Delcy Rodríguez pidió que el diálogo tenga “resultados concretos, inmediatos” y que sea venezolano, es decir, que “no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid”.

“Lo pide el país, que sea por el bien común de Venezuela”, agregó la presidenta interina, quien asumió el cargo luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

La propuesta se enmarca en el Programa para la Convivencia y la Paz, que será coordinado por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y estará integrado por funcionarios, empresarios y académicos, aunque la mandataria señaló que la lista no está cerrada.

Según explicó, la iniciativa contempla un “plan de 100 días” que tendrá como primera tarea el “mapeo de la violencia y el odio político, económico y social en Venezuela”, sin precisar la fecha de inicio.

Rodríguez aseguró haber compartido “visiones distintas” con los integrantes del programa, pero “con un fin común”, que es la paz de Venezuela.

“Pero la paz entendida en su dimensión amplia. No solamente es la paz política, social, económica, es la paz en todas sus dimensiones”, puntualizó.