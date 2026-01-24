La detención de inmigrantes latinos sin historial criminal se sextuplicó en EE.UU. desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, mientras la de venezolanos se multiplicó por catorce y la de mexicanos por ocho, reveló un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

El reporte, disponible en línea este viernes, documentó un promedio mensual de 6,000 inmigrantes latinos sin antecedentes penales que entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo lapso de 2024, durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

Con ello, subió la proporción de migrantes detenidos sin historial criminal, que ahora representan más de uno de cada tres del total, frente a menos de un octavo en 2024, detalló la investigación, con base en los datos oficiales obtenidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).

Los hallazgos

El estudio encontró que, bajo la gestión de Trump, cinco nacionalidades concentran tres cuartas partes de todos los latinos aprehendidos sin récord criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.

Los investigadores resaltaron que la detención de mexicanos se incrementó casi ocho veces, al pasar de 1,500 a 13,300, con lo que representa más de una cuarta parte de los detenidos, mientras que la venezolanos se multiplicó por 14 a 5,600.

También documentaron 8,600 guatemaltecos arrestados, casi ocho veces más que el periodo anterior, y 6,000 hondureños, una cifra que se elevó casi 10 veces, mientras que la de ecuatorianos incrementó a 2,800, más del doble.

La Administración de Trump deportó a casi nueve de cada diez latinos detenidos sin antecedentes penales y «solo soltó a una pequeña fracción de vuelta a sus comunidades».

«No son lo peor de lo peor»

«Nos enfocamos en este grupo porque, inequívocamente, no son ‘lo peor de lo peor’, sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen», escribieron los autores Paul Ong, Jonathan Ong, y Sonja Díaz.

La investigación también encontró que la mayoría de latinos no criminales que están detenidos tienen de 18 a 54 años; es decir, en edad de trabajar.

Además, casi 7 de cada 10 estuvieron detenidos 15 días o más y al 60% de ellos los transfirieron fuera del estado en el que vivían.

El documento recordó que la meta de la Administración de Trump es tener un promedio diario de 100,000 inmigrantes en centros de detención, casi el doble del récord de 50,200 personas de gobiernos anteriores.

«Los resultados indican una trayectoria problemática para lo que resta de la actual Administración de Trump. Las detenciones, junto a las aprehensiones y deportaciones, probablemente incrementarán, con mucho del crecimiento proveniente de no criminales», concluyeron los investigadores.