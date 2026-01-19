Para cualquier inmigrante en Estados Unidos, sin importar su situación migratoria, estar al día con sus impuestos es una gestión fundamental que va más allá de un simple trámite administrativo. Presentar la declaración ante el fisco es, en realidad, un pilar para garantizar tu protección legal dentro del país; omitir esta responsabilidad puede conllevar a sanciones graves que pondrían en riesgo tu permanencia. A continuación, te detallaré los riesgos y penalidades específicas que impone el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Todo inmigrante está obligado a cumplir este trámite, incluso si no cuenta con un Número de Seguro Social. Sucede que el IRS otorga un Número de Identificación Personal del Contribuyente; por lo tanto, estás en la obligación de realizar este deber.

Eso sí, debes comprender que las obligaciones tributarias varían según el estatus legal. Por ejemplo, Si posees una Green Card , se te considera como un ‘Residente fiscal’ y declararás impuestos bajo las mismas normativas que un ciudadano estadounidense.

Por el contrario, quienes califican como ‘No residentes’ solo están obligados a tributar por los ingresos obtenidos directamente de fuentes dentro de Estados Unidos o por actividades comerciales realizadas en el país.

La declaración de impuestos en EE.UU. es un deber tanto para ciudadanos y extranjeros. (Crédito: Pexels)

Qué ocurre con el inmigrante que no declara sus impuestos ante el IRS

Según Brissa Chapa, agente de declaración de impuestos, si el migrante ignora sus obligaciones fiscales, estará en estricta vigilancia de los funcionarios y se le enviará notificaciones. Para la experta, no es recomendable evadir dichas advertencias.

Por su parte, el IRS señala que, si debes impuesto y no presentas declaración, se aplicaría una multa por ‘failure to file’ de hasta el 5% del impuesto adeudado por mes de retraso. Este porcentaje se podría extender hasta 25%, dependiendo de la gravedad.

No cumplir con los impuestos, ocasionaría que el IRS te imponga una multa. (Crédito: Freepik)

En caso planifiques una evasión intencional, cometer un fraude o declarar falsamente, esto te conllevaría a delitos federales y llegar a procesos penales, lo que perjudicaría notoriamente tu estatus en Estados Unidos.

Como notarás, es importante declarar impuestos así seas inmigrante para evitar cualquier inconveniente con las autoridades tributarias. Además, cumplir con esta obligación sería un plus en caso pretendas acceder a un beneficio migratorio, tal como residencia permanente o ciudadanía estadounidense.