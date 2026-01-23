El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) otorga ayuda a más de 42 millones de personas en Estados Unidos. Su función es proporcionar beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto de comestibles; sin embargo, tras la aplicación de la nueva ley federal conocida como la One Big Beautiful Bill Act (OBBB), muchas de ellas podrían quedarse sin este apoyo. Una situación que también preocupa a la comunidad migrante que formaba parte del grupo que recibía el beneficio y ahora no sabe si podrán seguir solicitándolo. Por esta razón, te contamos qué inmigrantes pueden pedirlo y cómo acceder a los cupones.

No todos los inmigrantes recibirán cupones de alimentos en Estados Unidos (Foto: Freepik)

¿QUÉ INMIGRANTES PUEDEN SOLICITAR LA AYUDA SNAP?

La nueva ley impone requisitos laborables más estrictos para mantener o acceder a la ayuda SNAP. Por ejemplo, para conservar el beneficio, determinados adultos deberán trabajar al menos 20 horas semanales, participar en capacitaciones o cumplir con otros programas de empleo. Esto aplica para adultos de 18 a 64 años que no tienen hijos ni personas dependientes, así como a personas sin hogar y veteranos. Asimismo, se modifican las excepciones para padres: ahora solo están exentos los padres con hijos de 14 años o menos. Finalmente, también se endurecen las reglas para inmigrantes, pero en este último caso ¿quiénes pueden solicitarlo?

Los inmigrantes con estatus legal pueden pedirlo, pero tienen que cumplir con nuevos criterios de ciudadanía, trabajo o ingresos familiares para ser elegibles; de no hacerlo, podrían quedar excluidos. Vale precisar que según la ley, los migrantes indocumentados no tienen acceso al SNAP, aunque algunas personas que carecen de la ciudadanía de nacimientos califican para este apoyo. “Las personas que cuentan con la naturalización tienen el derecho de solicitar estos recursos para la alimentación y la salud”, precisa Univision.

También tienen la posibilidad de pedir el programa, los inmigrantes con estatus de refugio o de asilo. Esto dependerá del estado en el que se encuentren, por lo que deben verificar si cumplen con los requisitos de cada jurisdicción, en especial lo referente a la cantidad de dinero que perciban al mes.

Haz clic aquí para llevarte al mapa interactivo, donde pedirás información de contacto y la solicitud del programa. Antes debes elegir tu estado. Recuerda que cada estado tiene su propio formulario de solicitud, y si en caso este no está disponible en línea, comunícate con la oficina local de SNAP para solicitarlo.

Mapa para solicitar beneficios u obtener información sobre SNAP (Foto: USDA)

Por lo tanto, los inmigrantes que pueden solicitar la ayuda SNAP son:

Ciudadanos estadounidenses naturalizados.

Inmigrantes en calidad de refugiados o asilados.

Titulares de visas de inmigrante especiales.

Algunos nativos americanos nacidos fuera de Estados Unidos.

Residentes permanentes legales (green card) con al menos 5 años con ese estatus, salvo pocas excepciones.

¿DE QUÉ MANERA ACCEDER A LA AYUDA SNAP?

Para acceder a la ayuda SNAP en Estados Unidos debes solicitar información en el estado donde resides, cumplir los requisitos de elegibilidad y completar una solicitud con entrevista y documentos de apoyo, publica el sitio web USA.gov en español.

Pasos para solicitar SNAP

Comunícate con la oficina estatal o local de SNAP del estado donde resides. Recuerda que cada estado tiene su propia solicitud y proceso.

Presenta la solicitud en línea (en persona, por correo o fax). Estas opciones las brinda tu estado.

Participa en una entrevista (por teléfono, presencial o videollamada) donde revisarán tu información.

Requisitos generales

Vivir en el estado donde solicitas SNAP.

Cumplir los límites de ingresos y recursos que fija ese estado.

Presenta la documentación requerida: identificación, prueba de domicilio, ingresos, composición del hogar y, si aplica, estatus migratorio y número de Seguro Social de quienes piden el beneficio.