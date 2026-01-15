En 2025, Estados Unidos, en particular, desafió las expectativas. Se desaceleró con Donald Trump, tras considerar el impacto mecánico de la menor inmigración, pero solo ligeramente. Ahora, las tasas de interés globales han caído y, en Estados Unidos, China y Alemania, el estímulo fiscal está impulsando el crecimiento.

La resiliencia de la economía mundial puede desconcertar a los liberales de mercado, ya que ha coincidido con políticas proteccionistas. En lo que va de la década, la política industrial ha proliferado, las cadenas de suministro se han fragmentado y Trump ha impuesto los aranceles más altos en Estados Unidos desde la década de 1930. Sin embargo, a primera vista, es difícil detectar los daños. Los populistas se jactan de que, como de costumbre, los expertos se equivocaron.

Solo tienen razón a medias. Es cierto que el proteccionismo aún no ha descarrilado el crecimiento. Pero las políticas industriales y los aranceles también han fracasado en su objetivo principal: frenar la caída de los empleos manufactureros. Esto sugiere que la economía mundial simplemente está lidiando con el populismo, en lugar de prosperar gracias a él.

La industria manufacturera estadounidense se encuentra estancada. El sector se ha contraído mensualmente desde marzo de 2025, según las encuestas, que también muestran que las empresas se quejan del alto costo de las piezas importadas. Durante el último año, el gasto en construcción de los fabricantes se ha reducido, al igual que sus nóminas.

No es solo en Estados Unidos donde la industria está sufriendo. A nivel mundial, la industria manufacturera se ha quedado atrás del crecimiento durante los últimos tres años, según cálculos del banco JPMorgan Chase. De 2019 a 2025, los empleos manufactureros disminuyeron como porcentaje de la fuerza laboral en todos los continentes, excepto África, según la Organización Internacional del Trabajo. La Bidenomics, la Trumponomics, el “Make in India” y otras iniciativas similares apenas han afectado a la tendencia a largo plazo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, durante su visita a la fábrica de acero US Steel - Irvin Works en West Mifflin, Pensilvania, el 30 de mayo de 2025. Fue en este lugar en el que el mandatario anunció el aumento de aranceles al acero y aluminio del 25% al 50%.

No apueste a que esto cambie. A pesar de la incertidumbre que se cierne sobre los empleos administrativos debido a la IA, son los operarios de fábrica quienes siguen siendo los trabajadores más afectados por la disrupción del mundo. El ritmo de disminución de los empleos manufactureros, como porcentaje de la fuerza laboral mundial, ha sido ligeramente más rápido en la década de 2020 que en las tres décadas anteriores.

Recientemente, las vacantes de empleo se han agotado más rápido en las fábricas estadounidenses que en sus oficinas. Y aunque el trabajo manufacturero no se ve amenazado directamente por los chatbots, los modelos de IA entrenados con datos de sensores y cámaras están mejorando los robots de fábrica. El 5 de enero, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, declaró que “ha llegado el momento ChatGPT para la robótica”. Esto podría impulsar la producción, pero probablemente hará que los empleos que los políticos se esfuerzan por crear sean aún más escasos.

Hay un lugar donde la manufactura prospera y los empleos fabriles se mantienen bastante estables: China, cuya participación en el valor añadido manufacturero mundial, con casi un tercio, es casi el doble que la de Estados Unidos. El poderío industrial de China amenaza la seguridad nacional de Occidente al ejercer un control absoluto sobre importantes industrias, pero no está demostrando ser un impulso económico. La disposición de sus líderes a respaldar a los fabricantes con fondos estatales ha distorsionado la economía. El consiguiente exceso de capacidad en las fábricas chinas ha contribuido a su problema de deflación.

Irónicamente, es la capacidad de adaptación de los mercados lo que explica la resiliencia de la economía mundial a las barreras comerciales. Durante años, las cadenas de suministro han sorteado cualquier obstáculo que se haya presentado. Y es el sector privado estadounidense, no los planificadores industriales de Washington, el principal responsable del auge de la IA. El continuo éxito del libre mercado está ocultando el daño que está causando el proteccionismo. No confundan la resiliencia económica global con un triunfo de figuras como Trump.