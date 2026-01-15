La economía mundial simplemente está lidiando con el populismo, en lugar de prosperar gracias a él.
La economía mundial simplemente está lidiando con el populismo, en lugar de prosperar gracias a él.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Los pesimistas sobre la economía mundial han tenido una mala racha. El crecimiento global probablemente se situó en torno al 3% en 2025, muy por encima de los sombríos pronósticos de la primavera y el verano boreal. Esto coincide con la tendencia de la década. En lo que va de la década de 2020, la “economía de teflón” ha superado cada año el pronóstico del Banco Mundial de junio.

TE PUEDE INTERESAR

El imprudente ataque de Trump contra la Reserva Federal
Venezuela, un gran dolor de cabeza para las gigantes petroleras
Trump afirma que Estados Unidos “no necesita” productos fabricados en México ni en Canadá
Donald Trump arremete contra Jerome Powell, una vez más: “Se irá pronto”
Tres razones para ser optimistas sobre la globalización, según Harvard Business Review

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.