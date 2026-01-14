Horas después de que las fuerzas especiales estadounidenses secuestraran al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de su dormitorio en Caracas para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York (que él niega), Trump sacó a relucir la “Doctrina Monroe” de aquella época, la hegemonía estadounidense sobre su patio trasero hemisférico.

El presidente también mencionó el petróleo, 20 veces. Venezuela posee 300,000 millones de barriles de este recurso, más que Arabia Saudita, pero debido a años de mala gestión, extrae apenas un millón de barriles diarios (b/d), menos que Libia, devastada por la guerra.

Ahora, Trump declaró: “Vamos a obligar a nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses a entrar, gastar miles de millones de dólares, reparar la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empezar a generar ingresos para el país”.

Donald Trump aseguró que EE.UU. decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

Esta visión del negocio petrolero parece sacada directamente de las décadas de 1940 y 1960. En aquel entonces, la industria petrolera y la política exterior estadounidense eran inseparables. El poder estadounidense ayudó a las “Siete Hermanas” —antepasadas de ExxonMobil, Chevron, Shell y BP— a controlar el comercio mundial de petróleo. A cambio, las compañías literalmente contribuyeron a impulsar el poderío estadounidense, tanto militar como económico.

Aparentemente, Trump no buscó la opinión de los ejecutivos petroleros sobre su visión para Venezuela. Chevron, la única gran petrolera estadounidense que se mantuvo después de que el predecesor de Maduro nacionalizara la industria en 2007, afirma que “no tuvo conocimiento previo de la reciente operación”.

Recién ahora la Casa Blanca está convocando apresuradamente reuniones con ejecutivos petroleros estadounidenses para discutir el aumento de la producción. Dado que los precios de las acciones de las petroleras se dispararon tras la captura de Maduro, Trump podría estar contando con la gratitud. En cambio, es probable que se enfrente a un escepticismo tan pesado como el del crudo bituminoso venezolano, incluso por parte de Chevron y su director, Mike Wirth.

Mike Wirth, presidente y director ejecutivo de Chevron Corp., habla durante la conferencia CERAWeek 2024 de S&P Global en Houston, Texas, EE.UU., el martes 19 de marzo de 2024. Fotógrafo: Aaron M. Sprecher/Bloomberg

Esto se debe a que la promesa de Trump sobre una bonanza venezolana parece desalineada con la realidad de las grandes petroleras modernas. Para empezar, después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta no estaba tan inundado de petróleo como hoy.

El exceso de oferta está presionando a la baja los precios del crudo, que estuvieron por última vez tan bajos cuando la gente se recuperaba de la pandemia hace cinco años. Como resultado, las ganancias de las petroleras se han desplomado. Chevron obtuvo una ganancia neta de quizás US$ 13,000 millones en 2025, el peor resultado desde 2020 y una reducción de más del 40% respecto al promedio de 2021-24.

Con la baja demanda mundial y la posibilidad de que alcance su punto máximo en 2030, las grandes petroleras se han vuelto más exigentes con los proyectos que emprenden. Hoy en día, cualquier barril no sirve: deberían ser de bajo costo y bajo riesgo. Los venezolanos no son ninguna de las dos cosas.

Chevron es la principal petrolera extranjera operando en Venezuela. Su vicepresidente, Mark Nelson, afirma que pueden aumentar su producción en 50% en dos años.

Wood Mackenzie, consultora energética, estima que el precio de equilibrio para los principales proyectos venezolanos supera los US$ 80, muy por encima de los US$ 50 que aproximadamente alcanza el barril en el mercado. Chevron no divulga los precios de equilibrio en las diferentes partes del mundo. Sin embargo, sus costos de producción (que excluyen la depreciación, impuestos y otros gastos) en América, fuera de Estados Unidos, se situaron en US$ 14 por barril, según su último informe anual. Esto representó la mitad de su promedio mundial, y casi con certeza se vio impulsado al alza por sus operaciones en Venezuela.

Extraer crudo pesado y agrio en Venezuela para venderlo con descuento parece aún menos atractivo cuando Chevron puede explotar crudo más ligero y dulce en la vecina Guyana, que puede extraer a menor precio y vender con una prima.

El año pasado, la empresa estadounidense completó la adquisición de Hess por US$ 60,000 millones, un rival más pequeño con grandes activos en el país vecino al este de Venezuela. Según los documentos presentados por Hess antes de la fusión, su costo de producción por barril guyanés era inferior a US$ 7.

Venezuela tiene las mayores reservas de crudo en el mundo, aunque la producción del país es limitada debido a las sanciones. (Juan BARRETO / AFP).

Hace un mes, Wirth afirmó que en 2026 Chevron invertiría US$ 7,000 millones en proyectos offshore, de los cuales Guyana es, con diferencia, el mayor, de un presupuesto total de capital de entre 18,000 y 19,000 millones de dólares.

Rystad Energy, otra consultora, estima que reactivar la producción venezolana a 2 millones de barriles diarios, un nivel alcanzado por última vez en 2018, requeriría inversiones anuales de US$ 12,000 millones hasta 2032. Incluso si Chevron compartiera esta carga con ExxonMobil y ConocoPhillips, dos rivales estadounidenses que se retiraron después de 2007, sería una tarea ardua con un resultado incierto.

Esto no es lo que desean los accionistas. Los dueños de las audaces siete hermanas podrían haber aceptado el riesgo geopolítico. Sus descendientes, las grandes petroleras, lo evitan. Dan Yergin, el historiador más destacado de la industria petrolera, describe a los gigantes actuales como “organizaciones complejas, con un capital disciplinado, dirigidas por ingenieros y abogados”.

Houston, tenemos una oportunidad

Esto no es nuevo. En su libro “The Quest”, Yergin cita las dudas de un director ejecutivo occidental sobre entrar en Irak después de que Estados Unidos derrocara a Saddam Hussein en 2003. “Háblenos del sistema legal, del sistema político. Háblenos del sistema económico, de los sistemas contractual y fiscal, y del arbitraje. Y háblenos de la seguridad... Díganos todo eso, y luego hablaremos sobre si vamos a invertir o no”. Se necesitaron más de seis años para que estas preguntas tuvieran una respuesta satisfactoria para las grandes empresas. Sus inversiones finales a menudo rindieron muy por debajo de las expectativas.

El entusiasmo inicial de los inversores ya se está enfriando. El 6 de enero, las acciones de Chevron perdieron gran parte de su subida del 5% del día anterior. Las ganancias restantes podrían deberse en mayor medida a la reducción del riesgo de que Venezuela se anexione el yacimiento petrolífero de Guyana, con el que Maduro había amenazado. Las de ExxonMobil y ConocoPhillips podrían reflejar mayores probabilidades de recuperar parte, en lugar de nada, de la indemnización por arbitraje otorgada al dúo por la expropiación de 2007. Ninguna de las dos es señal de un auge petrolero venezolano en ciernes.