Una escultura de una mano que sostiene una plataforma de perforación petrolera afuera de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Caracas, el 26 de febrero de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)
Donald Trump es una figura peculiar. Esto no ha impedido que los historiadores aficionados hurguen en el pasado de Estados Unidos en busca de analogías. Su nostalgia por la manufactura evoca la década de 1950. Su amor por los aranceles apunta a la década de 1930. Su vena imperialista recuerda a la década de 1890. Una conferencia de prensa el 3 de enero evocó la década de 1820.

