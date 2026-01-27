“No, creo que va excelente”, dijo Trump a los periodistas en Iowa el martes cuando le preguntaron si le preocupaban las pérdidas del dólar que han arrastrado a la principal moneda de reserva mundial a su nivel más bajo en casi cuatro años. “Creo que el valor del dólar... miren todo lo que estamos haciendo. El dólar va de maravilla”.

“Quiero que… simplemente que busque su propio nivel, que es lo justo”, añadió Trump.

Después de sus comentarios, el índice Bloomberg Dollar Spot alcanzó un nuevo mínimo de sesión, a la baja un 1.2% mientras el dólar se debilitaba frente a sus mayores contrapartes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas, en la Casa Blanca en Washington, el 27 de enero de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)

Parte de la caída del dólar se debió al repentino repunte del yen desde la semana pasada, ya que los operadores se preparaban para una posible intervención de las autoridades japonesas con el fin de apuntalar la moneda de ese país.

Pero la caída del dólar también se ha visto agravada por las imprevisibles políticas de Washington —incluidas las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia— que han inquietado a los aliados europeos.

La reciente caída del dólar se ha producido a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y de las expectativas de que la Reserva Federal esté dispuesta a hacer una pausa en sus alzas de tasas de interés tras la reunión del miércoles, dos factores que tradicionalmente se habrían considerado favorables para la moneda.

La administración Trump podría acoger con satisfacción un dólar más débil, ya que abarataría los productos estadounidenses en el extranjero y podría contribuir a reducir el déficit comercial.

El martes, Trump sugirió que podría manipular la fortaleza del dólar, diciendo: “Podría hacer que suba o baje como un yoyo”. Pero lo presentó como un resultado desfavorable, comparándolo con la contratación de trabajadores innecesarios para inflar las cifras de empleo, mientras criticaba a las economías asiáticas que, según él, intentaban devaluar sus monedas.

“Si nos fijamos en China y Japón, solía pelear con ellos a muerte, porque siempre querían devaluar sus monedas. ¿Lo sabían? Siempre querían devaluar el yen y el yuan. Devaluaban, devaluaban, devaluaban”, dijo Trump el martes.

“Y yo decía, no es justo que devalúen, porque es difícil competir cuando devalúan. Pero siempre lo pelearon. No, nuestro dólar está muy bien”, agregó.