El presidente Donald Trump dijo que las fuerzas militares de Estados Unidos utilizaron un arma a la que se refirió como “el descombobulador” durante la operación estadounidense en Caracas para sacar del poder al expresidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes.

Trump dijo en una entrevista publicada este sábado que el Pentágono empleó un nuevo tipo de arma en la operación que sirvió para capturar al entonces mandatario venezolano y que, según él, deshabilitó el equipamiento militar de Venezuela.

“El descombobulador. No tengo permitido hablar de él”, señaló Trump en una entrevista con el New York Post. Afirmó que el arma hizo que el equipo enemigo “no funcionara”.

“No lograron lanzar ni un solo cohete”, aseguró Trump, según el Post. “Tenían cohetes rusos y chinos, y no lograron lanzar ninguno. Llegamos, presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para enfrentarnos”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de información adicional sobre el arma.

En las horas posteriores a la incursión, denominada Operación Resolución Absoluta, el presidente aludió a una capacidad técnica durante una conferencia de prensa tras el asalto.

Trump utilizó el término descombobulador (“discombobulator”, en inglés) para referirse a este arma en la entrevista concedida el viernes al diario The New York Post. El presidente estadounidense Donald Trump el 3 de enero de 2026, junto al director de la CIA, John Ratcliffe, viendo una transmisión remota de la misión militar para capturar a Nicolás Maduro. (AFP).

En la rueda de prensa posterior a la captura de Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero, Trump ya dijo que “las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a una cierta pericia que poseemos”, sin aportar más detalles al respecto.

“Estaba oscuro, las luces de Caracas estaban en gran parte apagadas debido a cierta pericia que tenemos, estaba oscuro y fue letal”, dijo Trump después de la operación.

Las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Celia, en una redada la madrugada del 3 de enero y lo trasladaron a EE.UU. para enfrentar cargos criminales. Fue una escalada extraordinaria en la campaña de meses del gobierno de Trump contra el país. Maduro se declaró no culpable de los cargos presentados en EE.UU. en un caso de narcoterrorismo en su contra.

Más ataques

En la entrevista con The New York Post Trump volvió a mencionar también la posibilidad de ejecutar “ataques terrestres” sobre carteles latinoamericanos.

Cuando se le preguntó si esos ataques podrían ocurrir en territorio mexicano, venezolano o colombiano, el presidente respondió: “podría ser en cualquier lugar”.

Trump ha insistido varias veces en que Washington medita atacar al narco en territorio mexicano y que ha planteado esa posibilidad al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha rechazado el ofrecimiento argumentando la soberanía del país y abogando por una solución pacífica.

El republicano también comentó en la entrevista las operaciones para vender hasta 50 millones de crudo venezolano acordadas con Caracas y los planes para resucitar la producción petrolera venezolana con la entrada de empresas extranjeras y una inversión que el propio Trump cifra en 100,000 millones de dólares.

“Estamos gestionando la producción de petróleo en Venezuela. Venezuela obtendrá una parte y nosotros otra. Luego, las grandes compañías petroleras intervendrán y extraerán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca antes”, afirmó.

El Gobierno interino venezolano de la chavista Delcy Rodríguez anunció esta pasada semana que Caracas ha recibido ya unos 300 millones de dólares en concepto del crudo comercializado por Washington.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE